Tlalnepantla inaugura espacio comunitario en San Isidro Ixhuatepec

Raciel Pérez Cruz encabezó la inauguración de la Rinconada de San Isidro Ixhuatepec

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la inauguración de la Rinconada de San Isidro Ixhuatepec, una obra que refleja el trabajo conjunto entre vecinos, autoridades municipales, sociedad civil y la diputada local Arleth Grimaldo.

San Isidro Ixhuatepec, ubicado en la zona oriente de Tlalnepantla, es una comunidad con fuerte identidad y tradición de participación ciudadana. La nueva Rinconada busca convertirse en un punto de encuentro seguro y accesible para actividades culturales, recreativas y de convivencia.

El alcalde destacó que este tipo de proyectos son resultado del esfuerzo colectivo y de la decisión de recuperar espacios públicos para beneficio de las familias.

Rinconada en San Isidro Ixhuatepec, Tlanepantla

Por su parte, la diputada Arleth Grimaldo señaló que su contribución forma parte del compromiso de impulsar proyectos que eleven la calidad de vida de los habitantes de Tlalnepantla, fomentando la cohesión social y el uso seguro del espacio público.

Con esta inauguración, el municipio reafirma su estrategia de rehabilitar zonas urbanas y promover la apropiación ciudadana de áreas comunes, generando entornos más seguros y funcionales para todos.