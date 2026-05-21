Metro CDMX al momento: ¿Qué líneas tienen marcha lenta por lluvias este 21 de mayo? (JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO)

Las lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México provocaron afectaciones en el servicio del Metro CDMX este jueves 21 de mayo. Desde las primeras horas del día, usuarios reportaron retrasos, alta afluencia y complicaciones para abordar trenes en varias líneas de la red.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que fue implementada la marcha de seguridad en diversas rutas debido a las condiciones climatológicas. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante las precipitaciones.





Estas son las líneas del Metro CDMX con marcha lenta por lluvias

El Metro CDMX confirmó que la lluvia afectó el avance de los trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, A y B.

De acuerdo con el reporte oficial, la marcha de seguridad continuó aplicándose durante la tarde de este 21 de mayo debido a las precipitaciones registradas en distintos puntos de la capital.

Horas antes, el STC también había informado servicio lento en las Líneas 3, 4, 5 y B por las mismas condiciones climáticas.





Línea 2 y Línea 3 reportan mayores retrasos

Usuarios del Metro reportaron importantes retrasos en la Línea 2, principalmente en dirección Tasqueña, donde señalaron falta de trenes y saturación en los andenes.

Algunas personas indicaron que pasaron varios convoyes rumbo a Cuatro Caminos mientras aumentaba la acumulación de usuarios en sentido contrario.

La Línea 3 también presentó complicaciones, especialmente en dirección Universidad. Además, usuarios denunciaron que las escaleras eléctricas de la estación Guerrero permanecían fuera de servicio por segundo día consecutivo.





Hay estaciones cerradas en la Línea 2 del Metro de la CDMX

El STC recordó que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación.

En estas estaciones no hay servicio de ascenso ni descenso de pasajeros, por lo que las autoridades recomendaron tomar previsiones antes de iniciar el trayecto.

Pese a las afectaciones registradas durante el día, el Metro señaló que personal operativo trabaja en estaciones y terminales para agilizar el avance de trenes y regular el ingreso de usuarios a los andenes.





Metro CDMX mantiene alta afluencia este jueves

Durante la mañana de este jueves se registró alta afluencia en las Líneas 2, 3, 7, 9, 12 y A.

El Metro informó que la circulación de trenes se mantenía constante desde terminales en algunas rutas; sin embargo, usuarios continuaron reportando tiempos de espera prolongados en distintas estaciones.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempo adicional en sus traslados debido a las lluvias en la capital.