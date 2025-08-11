Metrópoli

Por Eidalid López Pérez
Ixtapaluca refuerza colecta de neumáticos usados con 600 piezas

Como parte de su compromiso con el medio ambiente y el manejo responsable de residuos, el gobierno municipal sumó 600 neumáticos más a su colecta permanente de llantas usadas, que son enviadas a Cemento Fortaleza para su correcto procesamiento y aprovechamiento.

Estos neumáticos provienen de operativos de limpieza en calles, hogares y acueductos de desagüe residual, donde representan un riesgo tanto para la salud como para el entorno, al convertirse en focos de proliferación de fauna nociva y contribuir a la contaminación del suelo y del agua.

La administración local informó que la iniciativa forma parte de un programa ambiental continuo, cuyo objetivo es reducir el impacto negativo que generan estos desechos y fomentar entre la ciudadanía la cultura del reciclaje y la disposición adecuada de materiales que no pueden ser tratados como basura común.

El acopio de llantas se realiza de manera permanente gracias a la colaboración entre áreas municipales, empresas recicladoras y vecinos comprometidos con el cuidado del entorno. Una vez recolectadas, las llantas son trasladadas a las instalaciones de Cemento Fortaleza, donde se someten a un proceso que permite su aprovechamiento como combustible alterno, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes.

Autoridades municipales destacaron que la participación ciudadana ha sido clave para el éxito de la campaña, pues son los vecinos quienes reportan puntos de acumulación de neumáticos y contribuyen entregándolos directamente en los centros de acopio.

“El trabajo en equipo entre gobierno y comunidad demuestra que es posible transformar nuestro presente para heredar un futuro mejor a las próximas generaciones”, señaló el gobierno local, subrayando que este esfuerzo no solo evita que las llantas terminen en tiraderos clandestinos, sino que también impulsa prácticas sostenibles que benefician a todos.

El programa de colecta de neumáticos se mantendrá activo durante todo el año, y se invita a la población a sumarse llevando sus llantas usadas a los puntos designados o participando en las jornadas de recolección. Con cada llanta procesada, se avanza hacia un municipio más limpio, seguro y consciente del impacto ambiental de sus residuos.

