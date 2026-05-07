MC propone reconocer el Turipet, para establecer reglas claras en experiencias con mascotas

Existen lugares y espacios petfriendly pero sin reglas claras

La bancada naranja en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la Ley de Turismo local para reconocer el Turismo con seres sintientes (Turipet) con el objetivo de establecer reglas claras para experiencias con animales de compañía.

La legisladora promovente, Luisa Ledesma, señaló que su propuesta es sencilla ya que modifica un solo artículo de la ley para añadir una nueva categoría: Turipet.

Se trata de una modalidad de actividad turística que incorpora la participación de seres sintientes, particularmente animales de compañía, en experiencias recreativas, de esparcimiento o de servicios turísticos, tanto en entornos naturales como urbanos.

“Incluyendo actividades de hospedaje, alimentación, transporte, recreación y de contacto con el entorno, bajo condiciones que garanticen su bienestar, trato digno, seguridad y respeto al entorno”.

La diputada aseguró que las actividades con mascotas son algo completamente normal para millones de capitalinos, pero no existe un respaldo legal.

Detalló que según datos del Inegi, 7 de cada 10 hogares en México tienen mascota. En total, el país alberga alrededor de 80 millones de animales de compañía, de los cuales 43.8 millones son perros.

No hay criterios claros

Ledesma mencionó que existen hoteles y restaurantes petfriendly; servicios de transporte especializados y experiencias recreativas diseñadas para quienes no quieren dejar a su animal en casa cada vez que salen de viaje, “sin embargo, opera en un vacío legal que no le conviene a nadie”.

Recordó que la Constitución local ya reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a protección, pero la ley de turismo nunca se actualizó para reflejar eso.

" Esa contradicción deja a negocios y autoridades sin criterios claros, lo que en la práctica significa que cada quien hace lo que puede, o lo que le conviene", lamentó.

Además, destacó que los viajeros con mascotas tienden a gastar más y a buscar servicios especializados.

Por ello, enfatizó que reconocerlo en la ley no es solo un gesto simbólico, sino abrir la puerta a que la ciudad pueda promover activamente ese segmento, atraer nuevos visitantes y competir de igual a igual con destinos que ya lo hacen.

La emecista mencionó que también existe una razón social profundamente progresista y de vanguardia,“las familias han cambiado, y dentro de ellas, la familia multiespecie, cobra fuerza y relevancia, pues ya más jóvenes deciden no tener hijos, y a su vez deciden incorporar al ceno familiar la compañía de seres sintientes”.

Para finalizar, comentó que su iniciativa también tiene impacto en el tema ambiental, que suele pasarse por alto en estas discusiones.

“Sin regulación, la convivencia entre turistas con mascotas y espacios naturales puede generar problemas reales: ecosistemas alterados, conflictos en parques, situaciones de riesgo. Un marco legal permite anticiparse a eso y establecer reglas según el contexto”, concluyó.