Desplome de elevador en Plaza Mitikah deja un saldo de dos heridos

Accidente Elevador de Plaza Mitikah que se desplomó. (Especial)

Dos personas resultaron lesionadas tras el desplome de un elevador en el centro comercial Mitikah, ubicado en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

Las víctimas son un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad que resultaron con lesiones en cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Además, dado que durante la caída el elevador tuvo tres paradas, los heridos tienen luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones.

Los afectados fueron atendidos por personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, se evacuó la plaza y posteriormente se realizó una inspección exhaustiva en materia de protección civil para garantizar la seguridad del lugar.

Luego de un recorrido, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez determinaron suspender las actividades en la Plaza Mítikah.

Personal de Protección Civil de la demarcación estableció un perímetro de seguridad en el inmueble y restringió el acceso.

Las actividades no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas. Además, deberán entregarse las cartas responsivas correspondientes, emitidas por un Director Responsable de Obra en materia estructural y de instalaciones, así como por un oficial responsable.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas derivadas de la caída.