En Texcoco transforman las plazas de la Cultura y Bicentenario como puntos de encuentro

Mejoran centros comerciales en Texcoco

La gestión del Gobierno Municipal de Texcoco ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), permitió obtener recursos para la transformación de Plaza de la Cultura y la Plaza Bicentenario, dos espacios emblemáticos de este municipio.

El alcalde agradeció a la Sedatu, entidad federal encargada de diseñar e implementar políticas en materia urbana, territorial y agraria, con una visión de desarrollo sostenible y equitativo.

En el recorrido por las plazas comerciales se contó con la presencia de Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, titular de la representación de la Sedatu en el Estado de México, quien acompañó al presidente municipal, regidores y vecinos, resaltando la fuerza de esta alianza entre órdenes de gobierno para mejorar el entorno urbano.

Se explicó que “estas obras representan una mejora sustantiva no sólo embellecen el municipio, sino que fortalecen la economía local, benefician a los comerciantes y locatarios, y generan espacios dignos para la convivencia, el turismo y la cultura de Texcoco”.

Durante el recorrido por las obras, se enfatizó que estas plazas no son simples infraestructuras: son puntos de encuentro, guardianes de nuestra historia, lugares donde nuestra identidad texcocana se teje en comunidad, generación tras generación.

Texcoco reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con todos los niveles coordinados, comprometidos y con visión por el futuro agregando que reconocen el respaldo histórico de la Sedatu por mejorar y honrar las raíces de la ciudad.