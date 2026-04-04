Transforman Ampliación Tulpetlac en comunidad NIDO para fortalecer identidad y seguridad en Ecatepec

El gobierno municipal de Ecatepec informó sobre la transformación de la colonia Ampliación Tulpetlac en una comunidad NIDO (Núcleos de Identidad, Desarrollo y Organización), con el objetivo de rescatar espacios públicos, fortalecer la seguridad y promover el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Durante el acto oficial, encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, autoridades locales entregaron a vecinas y vecinos esta intervención urbana que busca mejorar la calidad de vida en la zona, destacada por su valor histórico y cultural.

Uno de los elementos más representativos de esta colonia es el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, sitio de gran relevancia religiosa que cada año recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros. Este espacio ha sido clave para impulsar acciones que no solo mejoren la imagen urbana, sino que también preserven la identidad de la comunidad.

Como parte de los trabajos realizados, se llevaron a cabo labores de limpieza general, pinta de fachadas y elaboración de murales, así como la rehabilitación de luminarias y del sistema de drenaje. También se realizaron acciones de bacheo, poda de árboles y la instalación de alarmas y cámaras de videovigilancia, con el fin de reforzar la seguridad en la zona.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca atender tanto las necesidades urbanas como sociales de la población. La implementación de comunidades NIDO tiene como propósito generar espacios más seguros, ordenados y con mayor cohesión social.

Vecinos de Ampliación Tulpetlac destacaron la importancia de estos trabajos, al señalar que contribuyen a mejorar el entorno y fomentan el orgullo por su comunidad. Además, reconocieron el valor histórico del santuario, el cual fue construido gracias al esfuerzo colectivo de los habitantes y se ha consolidado como un punto de referencia en el municipio.

La inauguración de esta comunidad NIDO representa, según autoridades municipales, un paso importante en la recuperación de espacios públicos y en el fortalecimiento del tejido social. Asimismo, se busca que este modelo pueda replicarse en otras colonias de Ecatepec para generar entornos más dignos y seguros.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan el bienestar de la población, mediante proyectos que integren desarrollo urbano, seguridad y participación ciudadana.

Con esta intervención, Ampliación Tulpetlac se posiciona como un ejemplo de cómo el trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía puede contribuir a la transformación de las comunidades, al tiempo que se preserva su historia, cultura e identidad.