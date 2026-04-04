Cientos participan en la Segunda Procesión del Silencio en Naucalpan

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, cientos de familias se dieron cita en la Segunda Procesión del Silencio 2026 en Ciudad Naucalpan, una de las manifestaciones religiosas más representativas de la temporada, caracterizada por su ambiente de solemnidad, respeto y profunda tradición.

El recorrido inició en la colonia Bosques de los Remedios y avanzó por la Calzada de los Remedios hasta llegar a la explanada de la Basílica de los Remedios, donde los asistentes concluyeron esta caminata en un ambiente de reflexión colectiva.

Durante el trayecto, los participantes caminaron en silencio, portando velas e imágenes religiosas, como símbolo de fe y recogimiento espiritual. Esta procesión destacó por la participación de familias completas, quienes año con año se suman a esta tradición que fortalece los lazos comunitarios.

Autoridades municipales informaron que, para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementó un operativo coordinado entre distintas áreas del gobierno local, entre ellas la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, en conjunto con autoridades religiosas. Estas acciones permitieron que el evento se desarrollara de manera ordenada y sin incidentes.

El gobierno de Naucalpan señaló que este tipo de actividades no solo forman parte de las celebraciones litúrgicas, sino que también contribuyen al impulso del turismo religioso en la región, generando una derrama económica y promoviendo el patrimonio cultural del municipio.

Asimismo, destacaron que la Procesión del Silencio es una de las expresiones más significativas de la fe durante la Semana Santa, al reunir a la comunidad en torno a valores como el respeto, la tradición y la espiritualidad.

El presidente municipal Isaac Montoya reiteró el compromiso de su administración para seguir promoviendo eventos que fortalezcan la identidad cultural y la participación ciudadana, al tiempo que se garantiza el respeto a las distintas expresiones religiosas.

Se invitó a la población a continuar participando en las actividades de Semana Santa, destacando la importancia de preservar estas tradiciones que forman parte de la historia y la identidad de Ciudad Naucalpan.

Naucalpan reafirma su papel como un punto importante para el turismo religioso y la conservación de las tradiciones que unen a la comunidad en torno a la fe y la cultura.