Entregan rehabilitación de la calle Azalea en Hogares Ferrocarrileros, Tlalnepantla

El gobierno municipal de Tlalnepantla informó sobre la rehabilitación de la calle Azalea, ubicada en la Unidad Habitacional Hogares Ferrocarrileros, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y brindar vialidades más seguras a la ciudadanía.

Durante la entrega de la obra, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó que esta intervención representa una inversión importante enfocada en garantizar calles dignas y funcionales para las y los habitantes del municipio.

Las autoridades señalaron que los trabajos realizados en esta vialidad incluyeron labores de rehabilitación integral, con el objetivo de eliminar baches y mejorar las condiciones de tránsito tanto para automovilistas como para peatones. Con ello, se busca reducir riesgos y facilitar la movilidad en esta zona habitacional.

Vecinos de Hogares Ferrocarrileros expresaron su aprobación ante la mejora de la calle Azalea, ya que anteriormente presentaba deterioro que complicaba el tránsito diario. Con la renovación, indicaron, se espera una circulación más ágil y segura.

El gobierno municipal subrayó que este tipo de obras forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial en distintas colonias de Tlalnepantla, atendiendo rezagos históricos en materia de mantenimiento urbano.

Asimismo, se destacó que la rehabilitación de calles no solo mejora la imagen urbana, sino que también contribuye a elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos, al contar con espacios más seguros y adecuados para el tránsito diario.

Autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando proyectos de obra pública que respondan a las necesidades de la población, priorizando acciones que generen beneficios directos en la vida cotidiana.

El gobierno de Tlalnepantla busca consolidar una ciudad con mejor infraestructura y servicios, donde las vialidades sean funcionales, seguras y acordes a las demandas actuales de la población.