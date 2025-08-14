Cae cabeza de la banda “H1-A1″ de la Nueva Familia Michoacana en Iztapalapa

Detenidos Daniel "Chaparro" de los H1A1. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró la captura de Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias “El Chaparro” y/o “El Orejón”, líder del grupo criminal “H1-A1”, pertenecientes a la Nueva Familia Michoacana.

Este cártel fue creado por los hermanos José y Jonny Hurtado, es por eso la inicial H en el nombre de la banda. El número 1 corresponde a la organización de Yanick Iriarte alias El Alemán, quien recibe órdenes de estos sicarios.

Johnny, también conocido como ‘El Pez’, ‘El Mojarro’ y ‘Don Gabino’, es identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) como el líder. Autoridades lo señalan de tráfico de diversas drogas hacia Estados Unidos.

José, también conocido como ‘El Fresa’ o ‘La Fruta’, es identificado como el segundo al mando. Este sujeto dirige operaciones en el Estado de México y Guerrero.

Los H1-A1 nacieron con la finalidad de extender las operaciones de extorsión y venta de droga de la Nueva Familia Michoacana hacia las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Para su detención, los uniformados de la SSC realizaban operativos en la colonia Chinam Pac de Juárez, de la alcaldía Iztapalapa. Al circular por el cruce del Periférico y la calle Martínez de Chimalhuacán, observaron a tres personas que manipulaban un arma de fuego, a bordo de un vehículo color negro.

Los policías se aproximaron y al inspeccionarlos, les hallaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, una mochila color negro, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además del “Chaparro”, fueron detenidos Julio Arturo “N” y Alejandra Esparza López.

Además, les aseguraron 105 bolsitas de plástico que contenían marihuana, dos paquetes a granel con aproximadamente dos kilogramos del mismo vegetal y una bolsa de plástico transparente que contenía crystal.