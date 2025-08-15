Naucalpan inaugura la lechería “Leche para el Bienestar”

El Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección del Bienestar e Inclusión Social, anunció que la inauguración de la lechería “Leche para el Bienestar”, un proyecto que busca mejorar la alimentación de las familias naucalpenses y promover el desarrollo comunitario. El acto oficial se llevará a cabo el 22 de agosto a las 10:00 horas, en Calle Municipio Libre no. 70, Colonia 10 de abril.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para garantizar que productos básicos de calidad lleguen a todos los hogares, especialmente aquellos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad alimentaria. De acuerdo con autoridades locales, esta nueva lechería permitirá que la población adquiera leche a un bajo costo y un valor alto nutricional, contribuyendo a una dieta más saludable para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Durante la presentación del programa, representantes del Gobierno de Naucalpan señalaron que “Leche para el Bienestar” no solo es un punto de distribución, sino un espacio para impulsar la cohesión social y fomentar hábitos de consumo responsable. Además, se contempla la posibilidad de complementar este esfuerzo con charlas informativas y actividades comunitarias orientadas a la educación alimentaria.

﻿La alcaldía subrayó que este tipo de proyectos responden al compromiso de acercar los beneficios del desarrollo a todas las colonias. “Trabajamos para que el bienestar llegue a cada hogar, con acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de nuestras familias”, afirmó la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.﻿

Vecinas y vecinos de la colonia 10 de abril expresaron su expectativa ante la apertura de la lechería, destacando que este servicio facilitará el acceso a un alimento esencial para el crecimiento y la salud. “Antes teníamos que recorrer largas distancias o pagar precios más altos. Ahora será más fácil y económico para todos”, comentó la señora Laura Hernández, madre de dos niños en edad escolar.﻿

De acuerdo con datos oficiales, la leche es uno de los productos más consumidos en los hogares mexicanos, pero su costo suele representar un desafío para familias con ingresos limitados. Iniciativas como la lechería “Leche para el Bienestar” buscan reducir esta brecha, asegurando que cada niño tenga acceso a los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y cognitivo.﻿

El evento de inauguración contará con la presencia de autoridades municipales, representantes comunitarios y familias beneficiarias. Además de la apertura formal, se espera que se den a conocer los horarios de atención y los mecanismos para garantizar un suministro constante y transparente.﻿

Con esta acción, Naucalpan reafirma su compromiso de construir políticas públicas centradas en la inclusión social y el bienestar comunitario, demostrando que los programas locales pueden generar resultados visibles y tangibles para la población.

La inauguración se realizará el próximo jueves 22 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en la Calle Municipio Libre no. 70, Colonia 10 de abril, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.﻿