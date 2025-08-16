Rehabilitan Boulevard Calacoaya para mejorar movilidad en Atizapán

El Boulevard Calacoaya será rehabilitado para mejorar la infraestructura vial

El Boulevard Calacoaya, en el tramo comprendido entre el Blvd. Adolfo López Mateos y la Av. de la Piedra, en Atizapán de Zaragoza, será rehabilitado como parte de las acciones del gobierno municipal para mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de los atizapenses. El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, destacó que esta obra refleja su compromiso de transformar y dignificar las calles del municipio.

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde estuvo acompañado por su esposa, Patricia Arévalo, presidenta del Sistema Municipal DIF, así como por integrantes del Cabildo y vecinos de las colonias La Ermita y Capistrano. Rodríguez Villegas resaltó que este proyecto es resultado del “trabajo en equipo y la suma de voluntades” entre autoridades y comunidad.

“Cuando se trabaja en unidad, los resultados son visibles para todos”, afirmó el edil. Agradeció el respaldo de las síndicas y regidores, ya que gracias a la “aprobación responsable de los recursos” se pueden ejecutar obras que “le devuelven la dignidad a nuestras calles y benefician directamente a lo más valioso que tenemos: nuestras familias”.

La rehabilitación incluirá el mejoramiento de la carpeta asfáltica, lo que garantizará mayor seguridad para automovilistas y peatones, reduciendo el riesgo de accidentes. Además, se optimizarán los tiempos de traslado, permitiendo que las familias destinen menos tiempo al tránsito y más a actividades en conjunto.

De acuerdo con la dirección de Obras Públicas, la intervención abarcará 1,373 metros lineales y una superficie total de 15,354 metros cuadrados. Los trabajos consistirán en la colocación de concreto hidráulico premezclado con un espesor de 15 centímetros en el tramo principal, mientras que en una sección secundaria se aplicará concreto asfáltico de siete centímetros, asegurando durabilidad a largo plazo.

Además del repavimentado, se rehabilitarán tomas de agua y descargas domiciliarias, se instalarán reductores de velocidad, guarniciones, banquetas y rampas accesibles. También se implementará un balizamiento completo con pintura vial, pasos peatonales y señalamientos, garantizando seguridad para personas con discapacidad, adultos mayores y niños.

El gobierno municipal destacó que estas mejoras no solo optimizarán la movilidad, sino que también impactarán positivamente en el patrimonio de los habitantes, al reducir averías vehiculares y aumentar la plusvalía de las viviendas en la zona.