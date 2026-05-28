Texcoco se integra al Consejo de Paz y Justicia Cívica

Texcoco se integró a la estrategia Plan Operativo Oriente para mentener la seguridad y la paz social en las diversas regiones; el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez informó que tras la conformación del Consejo local, se llevó a cabo la toma de protesta correspondiente en la ciudad de Toluca.

Gutiérrez Martínez señaló que este consejo busca consolidar un modelo enfocado en robustecer el tejido social, prevenir conductas delictivas y agilizar la resolución de disputas comunitarias. Asimismo, agregó que estos organismos se vinculan con el modelo nacional de justicia cívica impulsado por el Gobierno de México, promoviendo comunidades más seguras mediante la participación ciudadana, la cultura de la paz y una estrecha coordinación entre las autoridades y la sociedad.

El Consejo de Paz y Justicia Cívica en Texcoco quedó integrado por el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez; el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán y el juez cívico, Mario Esteban Sánchez Gómez.