¿Lloverá este viernes 29 de mayo? Pronóstico del clima CDMX y Edomex

Clima Regresa el calor: se espera un ambiente cálido en la Ciudad de México luego de las lluvias de este jueves.

La Ciudad de México tendrá el viernes un clima cálido que perdurará gran parte del día. Después de los chubascos registrados este jueves en diversas zonas de la capital.

Para el viernes 29 de mayo se esperan en el centro del país temperaturas de hasta 24°C la máxima, sin presencia de lluvia por la tarde.

Probabilidades de lluvia en el Estado de México

Para el Valle de México se prevé un ambiente cálido y cielo nublado, con probabilidades de lluvia y descargas eléctricas al atardecer. Así que prepara los impermeables si vives a las afueras de la ciudad.

Recomendaciones para el calor

Recuerda que en esta temporada debes protegerte del sol y mantenerte hidratado durante el día para evitar golpes de calor; las autoridades recomiendan:

Evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera.

Aplicar protector solar.

Si sales de tu domicilio es recomendable usar gorra o sombreros para protegerte de la radiación.