Caso Carolina Flores: ¿Qué es lo último que se sabe del asesinato de la ex reina de belleza por parte de su suegra?

Flores, exreina de belleza asesinada ¿Se cuenta con información reciente del caso de la ex reina de belleza? Conoce los detalles. (Redes sociales)

Tras la detención de Erika María “N”, en Caracas, Venezuela, se han filtrado declaraciones de la implicada sobre el crimen ocurrido en el departamento de Polanco, donde perdió la vida la ex reina de belleza Carolina Flores.

Los polémicos testimonios de la ex suegra

Durante los interrogatorios tras su detención, la presunta responsable aseguró que las agresiones en contra de su nuera fueron cometidas con un supuesto “juguete” que le habría dejado su esposo antes de morir.

Aunque la defensa intente usar este argumento, las autoridades judiciales mantienen la acusación firme: Erika María “N” presuntamente disparó un arma de fuego en contra de la víctima. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad que habían sido instaladas originalmente para el monitoreo de su hijo.

¿Qué está pasando con los trámites de extradición de Erika María ?

Autoridades mexicanas trabajan de manera conjunta con Venezuela para concluir los procesos de extradición para que la acusada enfrente un proceso legal en su país.

En medio de la tragedia Reyna Gómez, madre de la víctima, ha mantenido comunicación en todo momento con su yerno, Alejandro Sánchez, con el fin de corroborar la salud de su nieto y mantener los vínculos, a pesar de los hechos.

Ya ha pasado más de un mes desde el feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, ocurrido en la colonia Polanco de la CDMX y las autoridades no han dado avances de la investigación.