Más de medio millón de personas visitaron la Feria Internacional de la Torta 2025

Más de medio millón de visitantes en la Feria Internacional de la Torta 2025

La Feria Internacional de la Torta 2025 cerró con saldo blanco en la Alcaldía Venustiano Carranza tras recibir a más de 550 mil asistentes durante los cinco días que duró esta celebración gastronómica, considerada la más importante en su tipo en la Ciudad de México y una de las más grandes del país.

El evento coincidió con el 20 aniversario de la feria, ocasión en la que se rompió un récord mundial: la elaboración de la megatorta más grande del planeta, que alcanzó los 90 metros de longitud y superó la tonelada de peso, hazaña que desató la emoción de miles de visitantes.

La alcaldesa Evelyn Parra indicó que la edición de este año generó una derrama económica superior a los 8 millones de pesos en beneficio de pequeños y medianos comerciantes, así como de prestadores de servicios de la demarcación.

“La feria es un impulso directo al desarrollo y al consumo local”, aseguró la mandataria.

En la explanada de la alcaldía, más de 90 expositores ofrecieron tortas tradicionales, innovadoras y exóticas a los asistentes.

Participaron representantes de diferentes estados de la República Mexicana, así como de países invitados entre ellos Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, España y Alemania, lo que dio al encuentro un carácter internacional.

La parte artística también formó parte central de la celebración. Sobre el escenario se presentaron agrupaciones y cantantes reconocidos como Los Askis, Aleks Syntek, Laureano Brizuela y Zona Rika, entre muchos otros. Cada actuación convirtió las noches en una fiesta familiar en la que se mezclaron música, baile y convivencia.