Destaca Fernando Espino colaboración con Adrián Rubalcava en beneficio del Metro

adrian

Adrián Ruvalcaba y Fernando Espino analizar los retos del Metro de la CDMX

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Fernando Espino Arévalo, se reunió con el director de este medio , Adrián Ruvalcaba a fin de analizar y atender las necesidades de este transporte que da servicio a millones de capitalinos diariamente.

Espino reconoció que Rubalcava apenas lleva cuatro meses al frente y no es sencillo conocer a fondo en tan poco tiempo toda la problemática que enfrenta el sistema.

Sin embargo destacó la disposición y el interés de Ruvalcaba por atender las necesidades del transporte, ya que ha acudido personalmente a todas las áreas para escuchar a los técnicos especializados y recibir explicaciones tanto de manera verbal como por escrito sobre los requerimientos de mantenimiento.

El líder sindical aseguró que Rubalcava se ha mostrado consciente y preocupado por contar con los recursos y elementos necesarios para garantizar la operación del que calificó como “el servicio más importante de la Ciudad de México”.

La reunión se realizó en un céntrico hotel frente a la Alameda Central y Espino Arévalo destacó la buena relación que mantiene con Rubalcava, a quien conoce desde hace más de 20 años, lo que consideró una ventaja para atender los retos que enfrenta el Metro.

“Tenemos muy buena relación, nos entendemos perfectamente bien”, expresó

Espino resaltó el interés del funcionario por atender las necesidades del transporte, ya que ha acudido personalmente a todas las áreas para escuchar a los técnicos especializados y recibir explicaciones tanto de manera verbal como por escrito sobre los requerimientos de mantenimiento.