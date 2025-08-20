STC Metro y sindicato firman acuerdo para mantenimiento y modernización 2025–2029

Rubalcava y Espino suscriben plan para reforzar mantenimiento del Metro hasta 2029

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) suscribieron este martes el Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025–2029, documento que marca el inicio de una etapa de colaboración institucional y técnica para atender de manera prioritaria las necesidades de mantenimiento y modernización de la red en los próximos años.

El acuerdo fue firmado por el Director General del STC, Adrián Rubalcava Suárez, y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, Fernando Espino Arévalo, en un acto donde ambas partes reafirmaron el compromiso de garantizar un servicio más eficiente y seguro para los millones de usuarios que diariamente utilizan el Metro de la Ciudad de México.

Según lo establecido en el plan, se dará cumplimiento a un conjunto de compromisos específicos que buscan elevar la calidad del servicio y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones.

Compromisos principales del Plan 2025–2029

De acuerdo con lo firmado, entre las acciones prioritarias se encuentran:

Mantenimiento sistemático anual a 278 trenes de las Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B.

a 278 trenes de las Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B. Disponibilidad de refacciones necesarias para garantizar la operación de los 278 trenes ante cualquier eventualidad.

para garantizar la operación de los 278 trenes ante cualquier eventualidad. Mantenimiento mayor o revisión general a 40 trenes de las Líneas 3, 8, 9 y B en 2027.

a 40 trenes de las Líneas 3, 8, 9 y B en 2027. Rehabilitación de cinco trenes de la Línea 8.

Constancia de servicio de trenes con un promedio de 3,000 horas antes de presentar alguna avería.

con un promedio de 3,000 horas antes de presentar alguna avería. Constancia de servicio en instalaciones fijas con un promedio de 110 horas antes de avería.

con un promedio de 110 horas antes de avería. Optimización de procesos de adquisición continua de refacciones, herramientas e insumos.

continua de refacciones, herramientas e insumos. Mantenimiento preventivo anual a más de 99,963 equipos de instalaciones fijas, entre sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos.

a más de 99,963 equipos de instalaciones fijas, entre sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos. Incremento en la disponibilidad de escaleras electromecánicas , que pasará de 90 a 96% diario.

, que pasará de 90 a 96% diario. Aumento en la disponibilidad de elevadores , del 91 al 98% diario.

, del 91 al 98% diario.

Modernización con visión a largo plazo

El plan, que estará vigente durante los próximos cuatro años, busca atender las necesidades inmediatas de mantenimiento, y también consolidar un esquema de modernización que permita al Metro adaptarse a la creciente demanda de movilidad en la capital.

La administración del STC y el sindicato precisaron que este acuerdo es producto de mesas de trabajo conjuntas en las que participaron especialistas técnicos y representantes sindicales, con el objetivo de asegurar que las metas planteadas sean viables y medibles en el tiempo.