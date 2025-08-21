CDMX registra más de 27 millones de m³ de agua acumulada tras última tormenta

Lluvias CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las lluvias registradas la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejaron un acumulado superior a los 27.4 millones de metros cúbicos de agua, con niveles máximos de precipitación en las estaciones pluviométricas de Presa Mixcoac (71.5 mm), Zacatón (64.5 mm), San Francisco (58.75 mm) y Foro Cultural Magdalena Contreras (51 mm).

Según se informó, a través del Plan Tlaloque se atendieron 13 encharcamientos, la caída de 11 árboles, un poste y tres cortocircuitos, de acuerdo con la tarjeta informativa emitida este jueves.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegó 211 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 88 vehículos especializados, incluidos equipos tipo Hércules, de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, caja seca, grúa HIAB, vehículo Unimog, camionetas pick up, sedanes y motocicletas.

Durante la noche y madrugada, personal de Segiagua y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) atendieron 10 encharcamientos en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tláhuac e Iztapalapa.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos desplegó brigadas para retirar 11 árboles caídos, un poste y atender tres cortocircuitos.

El Gobierno capitalino señaló que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas mediante el Centro de Mando Operativo para la Atención de Emergencias por Lluvias, que opera las 24 horas.