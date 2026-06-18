DIF Huixquilucan promueve salud reproductiva con jornada de vasectomía sin bisturí

37 varones de varias regiones de la demarcación resultaron beneficiados con este procedimiento anticonceptivo (Especial)

Salud reproductiva — El gobierno de Huixquilucan, a través del DIF municipal, llevó a cabo con una importante respuesta, la jornada de vasectomía sin bisturí en el Hospital Mater Dei, en el Complejo Rosa Mística, como una de las estrategias de salud y control reproductivo.

Esta jornada, que se lleva a cabo en el marco del Día del Padre, y de acuerdo con las autoridades municipales, permitió a varones de la demarcación acceder de manera gratuita a un procedimiento anticonceptivo permanente, seguro y de rápida recuperación, contribuyendo a una mayor corresponsabilidad en la planificación familiar.

Durante esta actividad de apoyo a la salud reproductiva un total de 37 varones provenientes de distintas comunidades de Huixquilucan recibieron atención médica especializada para someterse a la vasectomía sin bisturí, un método que destaca por ser mínimamente invasivo y con una efectividad superior al 99 por ciento.

Especialistas señalaron que este procedimiento representa una alternativa confiable para quienes han decidido concluir su etapa reproductiva, además de que no afecta la vida cotidiana ni el desempeño físico de quienes lo realizan.

Sobre este evento, la alcaldesa Romina Contreras, destacó la importancia de impulsar acciones que fomenten la participación de los hombres en la salud reproductiva y en la toma de decisiones relacionadas con el bienestar familiar.

Información de la Secretaría de Salud federal, destaca que la vasectomía sin bisturí es uno de los métodos anticonceptivos permanentes más seguros y eficaces, además de contribuir a reducir embarazos no planeados y fortalecer la planificación familiar responsable.

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