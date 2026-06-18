Delfina entrega apoyos, protección ante siniestros y ayuda para la comercialización de maíz

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez se reunió con las familias productoras de maíz y entregó apoyos para la producción y proteger las cosechas ante fenómenos agroclimáticos, así como mejorar las condiciones de comercialización del grano, actividad estratégica para la alimentación y la economía rural de la entidad.

“Administrar los recursos del pueblo mexiquense con austeridad, responsabilidad y transparencia nos permite hoy beneficiar, a través de tres programas, a mil productoras y productores de diez municipios de la entidad”, señaló la Gobernadora, acompañada de María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, y María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo.

Delfina entrega apoyos, protección ante siniestros y ayuda para la comercialización de maíz

La Mandataria estatal encabezó la develación de la placa de la marca colectiva “La mejor tortilla del mundo”, distintivo otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al Gobierno del Estado de México, que busca proteger y reconocer el trabajo de las comaleras mexiquenses, impulsar el maíz nativo y preservar una tradición que forma parte de la identidad cultural y alimentaria de nuestro país.

Ante productoras y productores de distintas regiones del Estado de México, la Gobernadora entregó de manera simbólica seis órdenes de pago correspondientes a los programas PROMAÍZ EDOMÉX, Atención de Siniestros Agroclimáticos en el Campo Mexiquense (PASACME) y al Componente de Precios de Garantía para el Maíz Mexiquense (COPREGME).

Delfina entrega apoyos, protección ante siniestros y ayuda para la comercialización de maíz

“El Gobierno del Estado de México coloca en el centro de sus decisiones a mujeres y hombres que trabajan la tierra. Con estos apoyos ratificamos nuestro compromiso con quienes hacen posible la producción de alimentos y contribuyen al bienestar de miles de familias”, expresó.

Cabe mencionar que los apoyos forman parte de una estrategia integral que acompaña a las personas productoras en distintas etapas del ciclo agrícola.

A través de PROMAÍZ EDOMÉX, la Secretaría del Campo (SeCampo) reduce los costos de producción y fortalece la comercialización del maíz mexiquense. El programa beneficia a 27 municipios y contribuye al incremento de la rentabilidad del cultivo; las y los productores interesados pueden acercarse a las delegaciones regionales de la SeCampo para consultar las reglas de operación en: https://bit.ly/PROMAIZ.

Por su parte, el PASACME brinda respaldo a las familias productoras afectadas por fenómenos como sequías, heladas, granizadas, inundaciones, lluvias torrenciales y vientos fuertes, lo que permite recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos.

Mediante el COPREGME, quienes comercializan su cosecha en los centros de acopio de Alimentación para el Bienestar reciben un apoyo complementario que fortalece sus ingresos y les brinda mayor certidumbre para la venta de su producción.