Metro CDMX hoy 18 de junio: estaciones cerradas, retrasos y las líneas que presentan afectaciones por lluvias

La movilidad en la Ciudad de México tiene días buenos y otros donde lo mejor hubiera sido no haber salido de casa. Este jueves 18 de junio fue uno de los complicados para quienes usan el Metro CDMX, pues desde las primeras horas del día se han reportado demoras, estaciones cerradas y ajustes en la operación derivados de alta afluencia y las condiciones climáticas por zona.

Si planeas salir del trabajo, cruzar la ciudad o simplemente evitar quedarte atrapado entre los andenes llenos, esto es lo que necesitas saber sobre el estado del servicio.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hoy 18 de junio?

El Sistema de Transporte Colectivo informó que dos estaciones permanecen cerradas hasta nuevo aviso:

Zócalo/Tenochtitlan

Chabacano (Línea 2)

Aunque los trenes continúan circulando sobre la ruta, en estos puntos no se permite el ascenso ni descenso de personas usuarias.

Para quienes necesitan llegar al Centro Histórico o zonas cercanas, existen alternativas que pueden reducir tiempos y evitar trayectos innecesarios.

Alternativas para llegar al Centro de CDMX

Pino Suárez

Allende

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Estas estaciones pueden funcionar como puntos de conexión para continuar el trayecto caminando o mediante transporte complementario.

Línea 2 del Metro opera con modificaciones

La Línea 2 mantiene operación en el recorrido habitual de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa, aunque con restricciones en las estaciones señaladas.

Para muchas personas usuarias, el cierre parcial genera ajustes inmediatos en tiempos de traslado, especialmente durante las horas pico, cuando el flujo de pasajeros aumenta de forma considerable.

La recomendación es salir con anticipación y revisar opciones de conexión antes de llegar al andén.

Usuarios reportan retrasos en Línea A

Otro de los puntos que concentró comentarios durante la mañana fue la Línea A, donde usuarios señalaron tiempos de espera mayores a los habituales.

Ante los reportes, autoridades indicaron que la línea presentó afluencia alta, por lo que se enviaron trenes vacíos a estaciones con mayor demanda para intentar distribuir el flujo de pasajeros.

Esto significa que el servicio continúa operando, aunque con posibles tiempos adicionales durante ciertos periodos del día.

Lluvias intensas provocan marcha de seguridad en algunas líneas

Las precipitaciones registradas en la capital también comenzaron a reflejarse en el ritmo de la operación del sistema.

Cuando se presentan lluvias intensas, el Metro implementa la llamada marcha de seguridad, una medida que reduce la velocidad de circulación de los trenes para mantener condiciones seguras en vías y estaciones.

Para quienes usan diariamente este transporte, esto suele traducirse en:

Avance más lento entre estaciones.

Mayor tiempo de espera.

Incremento en la concentración de pasajeros.

Posibles ajustes operativos temporales.

Horario del Metro CDMX

Antes de salir, recuerda los horarios oficiales del sistema:

Días laborales

5:00 a 00:00 horas

Sábados

6:00 a 24:00 horas

Domingos y días festivos

7:00 a 24:00 horas

Con más de una decena de líneas conectando todas las zonas metropolitanas, el Metro CDMX sigue siendo el punto focal del movimiento diario de millones de personas.

Por eso, revisar el estado del servicio antes de salir puede convertirse en la diferencia entre llegar puntual o terminar atrapada en una fila que parece no tener estación final.