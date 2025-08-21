Metrópoli

La alianza fortalece la videovigilancia y hará más seguras las compras en el OXXO, señaló Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5

Conecta Oxxo cámaras al C5

Por Redacción Crónica
Oxxo, una tienda de conveniencia en México
Oxxo Oxxo (Especial)

La Cadena Comercial OXXO conectó 50 tótems al ecosistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

Un convenio entre el C5, OXXO y la empresa de seguridad privada CSCP permitirá visualizar en tiempo real las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia instalados en establecimientos de la cadena y permitirá activar mecanismos de alerta inmediata y protocolos de atención a emergencias.

“La alianza integra, en una primera etapa, 50 tótems de la cadena al ecosistema de videovigilancia que cuenta con 17 mil 629 tótems y permitirá que ahora las compras en el OXXO sean más seguras, en un modelo de seguridad impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que ha llevado a una baja de 61 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2025”, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

Afuera de una tienda, en el cruce de Camino a Santa Fe y Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya, en Álvaro Obregón, el Coordinador General del C5 y Alejandro Arrellano, apoderado legal de OXXO, inauguraron uno de los tótems.

El acuerdo incluye la difusión de líneas 9-1-1 y 089 para denuncia anónima, así como la colocación de señalética con la leyenda “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”.

Tendencias