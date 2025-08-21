Conecta Oxxo cámaras al C5

Oxxo Oxxo (Especial)

La Cadena Comercial OXXO conectó 50 tótems al ecosistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México.

Un convenio entre el C5, OXXO y la empresa de seguridad privada CSCP permitirá visualizar en tiempo real las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia instalados en establecimientos de la cadena y permitirá activar mecanismos de alerta inmediata y protocolos de atención a emergencias.

“La alianza integra, en una primera etapa, 50 tótems de la cadena al ecosistema de videovigilancia que cuenta con 17 mil 629 tótems y permitirá que ahora las compras en el OXXO sean más seguras, en un modelo de seguridad impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que ha llevado a una baja de 61 por ciento en delitos de alto impacto entre 2019 y 2025”, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5.

Afuera de una tienda, en el cruce de Camino a Santa Fe y Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya, en Álvaro Obregón, el Coordinador General del C5 y Alejandro Arrellano, apoderado legal de OXXO, inauguraron uno de los tótems.

El acuerdo incluye la difusión de líneas 9-1-1 y 089 para denuncia anónima, así como la colocación de señalética con la leyenda “Este negocio es aliado del C5. Videovigilancia que te cuida”.