Supervisan pavimentación y renovación de drenaje en Chalco

Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, la presidenta municipal, Abigail Sánchez, supervisó obras en la calle Nochebuena de la colonia Jardines de Chalco, donde se lleva a acabo la pavimentación y la sustitución de la red de drenaje.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de un programa integral para rehabilitar vialidades y modernizar los servicios públicos en diversas comunidades del municipio. “No se trata sólo de cambiar la carpeta asfáltica; estamos atendiendo de fondo las necesidades de la gente, renovando el drenaje para evitar problemas de futuros y garantizando bras de calidad”, señaló.﻿

Vecinos de la zona expresaron su reconocimiento a la administración municipal por atender una de las principales demandas de la colonia. La calle Nochebuena presentaba un notable deterioro y deficiencias en el servicio de drenaje, lo que ocasionaba encharcamientos y afectaciones a la movilidad peatonal y vehicular.﻿

La alcaldesa reiteró que su gobierno mantendrá un ritmo constante de supervisión para asegurar que los trabajos se realicen conforme a los estándares técnicos y dentro de los plazos establecidos. “Seguiremos transformando Chalco con hechos, no con palabras. Cada obra que entregamos debe mejorar la calidad de vida de nuestras familias y reflejar el uso responsable de los recursos públicos”, enfatizó.

Estas acciones se suman a otras intervenciones urbanas que la administración municipal ha emprendido en diferentes comunidades, con el propósito de fortalecer la infraestructura básica, impulsar el desarrollo económico local y generar espacios más seguros y funcionales.﻿