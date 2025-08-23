Azucena Cisneros supervisa operativo de seguridad en Ciudad Cuauhtémoc

Operativo en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec (@azucenacisneros/X)

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, supervisó un operativo de seguridad en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, como parte de la estrategia “Mando Unificado Oriente” que busca frenar los delitos de acto impacto en zonas conflictivas.

En el despliegue participaron más de 100 elementos federales y 24 patrullas de la Marina, Sedena, Guardia Nacional y policía municipal, que realizaron recorridos disuasivos y de proximidad social.

“En Ecatepec mantenemos una estrategia de seguridad por cuadrantes, la cual se fortalece con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno”, expresó Cisneros en sus redes sociales.

“A través del Mando Unificado Oriente que lidera nuestra presidenta Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, con 11 células que operan en nuestro municipio para combatir delitos como robo de vehículo, robo en transporte, robo a transportista y despojo, entre otros. Seguimos trabajando para devolver la tranquilidad a nuestras colonias”, finalizó.