Canasta Alimentaria Bienestar Edomex 2026: Cómo y dónde consultar los resultados ( Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar)

Del 20 de abril al 8 de mayo se darán a conocer los folios de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de selección y priorización para su registro al programa Alimentación para el Bienestar 2026 en el Estado de México.

Ya te compartimos cuál es la documentación necesaria y cómo realizar tu registro en el programa Canasta Alimentaria Bienestar Edomex 2026, que otorga la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

Así que, si ya revisaste tu folio de prerregistro y resultó seleccionado, y ya realizaste tu registro en el programa, aquí te decimos cuándo y cómo consultar los resultados de la Canasta Alimentaria 2026.

¿Cómo y dónde consultar los resultados del apoyo para recibir una canasta alimentaria en Edomex?

Del 18 al 22 de mayo de 2026 se darán a conocer los resultados de las solicitantes seleccionadas como nuevas beneficiarias del Programa de Desarrollo Social Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años de edad del Estado de México.

La beneficiarias recibirán una canasta alimentaria en una y hasta en seis ocasiones, conforme a lo establecido en el calendario de entregas aprobado por el comité.

Para consultar los resultados y saber si formas parte de las solicitantes aceptadas en el programa para el ejercicio fiscal 2026, deberás ingresar a la página oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

La consulta de resultados será completamente en línea y podrán encontrarse directamente en la convocatoria 2026 del programa Alimentación para el Bienestar del gobierno del estado.

Canasta Alimentaria Bienestar Edomex 2026: criterios de priorización en el padrón de beneficiarias

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría de Bienestar y la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar del Gobierno del Estado de México, se dará preferencia en el programa a las solicitantes que presenten alguna de las siguientes condiciones:

a. Sean mujeres que se reconozcan como indígenas y residan en municipios con presencia indígena, catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.

b. Sean mujeres que se reconozcan como afromexicanas.

c. Sean mujeres que se reconozcan como parte de la población LGBTQI+.

d. Sean mujeres residentes en localidades con alta y muy alta marginación.

e. Tengan enfermedades crónico degenerativas.

f. Tengan alguna discapacidad permanente o cuiden a personas con discapacidad.

g. Sean víctimas u ofendidas de un delito o hayan sufrido violencia en cualquiera de sus modalidades.

h. Sean repatriadas.

i. Los demás que determine el comité.

En la convocatoria se señala que las solicitantes que se encuentren en alguna de las condiciones señaladas en los apartados e), f), g) y h) deberán presentar un documento oficial que acredite su situación.

¿Qué recibirán las beneficiarias de la Canasta del Bienestar 2026 en el Estado de México?

Las solicitantes que cumplan con los requisitos y sean seleccionadas como parte del padrón de beneficiarias del programa podrán recibir dos tipos de apoyo: en especie y en servicios.

De acuerdo con información difundida por N+, el apoyo en especie consiste en una canasta alimentaria integrada por productos básicos de la despensa. Este paquete busca cubrir necesidades esenciales de alimentación y consumo cotidiano, con una variedad de artículos de uso frecuente en los hogares.

Entre los productos incluidos destacan granos y alimentos no perecederos como maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz enriquecida y harina de trigo. También se contemplan insumos como aceite vegetal comestible, avena, pasta para sopa, lentejas, garbanzos, chícharos y soya, además de café soluble con y sin azúcar, sal de mesa y chocolate.

La canasta incorpora alimentos envasados y de origen animal, como atún, sardina, leche fluida, leche en polvo y derivados lácteos. A esto se suman chiles envasados, puré de tomate, así como productos frescos y proteínas como carne de res, cerdo y pollo, huevo fresco y pescado seco.

Asimismo, se incluyen productos de panificación y consumo diario, como tostadas, pan de caja y pan dulce, junto con galletas Marías, de animales y saladas. También se integran frutas deshidratadas, jamaica y tamarindo naturales, además de concentrados sin azúcar para bebidas y gelatina.

El apoyo contempla artículos de higiene y limpieza personal y del hogar, como jabón de lavandería, jabón de tocador, detergente en polvo, papel higiénico y crema dental entre otros.

De igual manera, el programa otorga apoyo en servicios como asesoría psicológica, jurídica, nutricional, en trabajo social, gerontológica, fisioterapéutica y en medicina general.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Estado de México, estos servicios se brindarán el número de veces que determine el comité y a solicitud de las beneficiarias.