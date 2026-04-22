Limpian el Centro Histórico de mercancía “pirata” rumbo al mundial

Operativo El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron un operativo para decomisar mercancía futbolera apócrifa. FOTO: AXEL SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM (Axel Sánchez)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo en el que aseguraron mercancía apócrifa y con insignias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en una plaza comercial ubicada en el cruce de las avenidas 16 de septiembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El despliegue tuvo que ver con las acciones de la “Operación Limpieza” previas a la celebración del Mundial de fútbol 2026. Para la ejecución, se revisaron facturas de los productos, de los cuales no se comprobó su legal ingreso al país.

El titular del IMPI, Santiago Nieto, dio a conocer que se realizó la “Operación Limpieza” en cuatro puntos de la plaza comercial, en el que se decomisó mercancía “pirata” de las marcas Nike, Jordan y Adidas, prendas y artículos que los propietarios y vendedores no cuentan con autorización para comercializar ni distribuir.

Nieto enfatizó que en las 21 acciones de “Operación Limpieza” se han asegurado 950 millones de pesos de mercancía apócrifa y 7.8 millones de productos ilegales.

Así, dijo que en México existen 19 mercados en los que se comercializan productos apócrifos, por lo que advirtió que los despliegues continuarán para proteger a las marcas que participan en la promoción de la copa mundialista.

Los locatarios entregaron las prendas sin oponerse al operativo. Los vendedores cuentan con un plazo de 10 días para presentar sus argumentos y alegatos ante la autoridad correspondiente y en su caso, acrediten la procedencia lícita de los recursos, así como la comprobación de las obligaciones en materia comercial y fiscal.

“La mercancía se va a las oficinas que tiene el IMPI y se hace el almacenamiento mientras se realiza todo el procedimiento, con las actas administrativas hay una relación y un inventario de todos los bienes asegurados”.

“Vamos a sacar esta mercancía y si no se logra acreditar el origen lícito, el procedimiento nos puede llevar, en los próximos meses, a la destrucción de las mismas”, dijo Nieto.

Añadió que los sectores industriales mexicanos han externado su molestia de que el 75 por ciento son afectados por algún tipo de piratería, específicamente en el sector textil.

El pasado 26 de marzo tuvo lugar un operativo similar en la calle Aztecas en la zona de Tepito, con el aseguramiento de 80 mil 973 productos apócrifos de origen asiático de las marcas ADIDAS, NIKE, PUMA, REEBOK, UNDER ARMOUR, CHARLY, JORDAN, UMBRO, PIRMA, NEW BALANCE, KEUKA, NEW ERA, CHAMPION, ABA SPORT y FILA, entre otras, con un valor de 15.3 millones de pesos.