Cae el jefe de seguridad de Jilotzingo y 6 policías con tráiler robado

Detenidos Jefe de seguridad y policías detenidos. (SSPC)

Autoridades detuvieron a Víctor Mendoza Landgrave, jefe de seguridad del municipio de Jilotzingo, Estado de México, con un tractocamión robado con violencia.

En este operativo fueron detenidas 10 personas, entre ellas seis efectivos municipales de la demarcación, así como cuatro civiles.

Se trata de Víctor “N”, de 41 años, Juan “N”, de 24 años, Jonathan “N”, de 35 años, Abel “N”, de 38 años, Francisco “N”, de 47 años, Rogelio “N”, de 56 años, Marcos “N”, de 32 años, Miguel “N”, de 33 años, Jarib “N”, de 48 años, y Leonel “N”, de 53 años.

También aseguraron dos unidades oficiales, un vehículo, cinco armas de fuego, cuatro cortas calibre 9 mm y una larga calibre 5.56x45, seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares, así como mercancía recuperada.

En Santa María Mazatla, en Jilotzingo, los criminales cerraron el paso al operador del tractocamión con una camioneta, lo bajaron de la unidad y realizaron detonaciones de arma de fuego hacia la custodia. Enseguida, tras recibir la alerta, el Centro de Mando dio parte a personal en campo para iniciar el despliegue de búsqueda.

Mediante el despliegue del Operativo Argos, realizado por la Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, se localizó el tractocamión en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, sitio donde se encontraban cinco elementos de la Policía Municipal de Jilotzingo; dos de ellos al interior de la caja del tractocamión, de la cual descargaban neumáticos y las cargaban al interior de una camioneta de color blanco, por tres elementos más de la misma corporación.

Cerca del lugar se localizó una unidad de la Policía Municipal con cuatro hombres que resguardaban la zona, quienes al notar la presencia policial intentaron huir, por lo que elementos les solicitaron que se detuvieran y permitieran realizar una inspección, a lo cual accedieron voluntariamente.

Al llevarla a cabo, se localizaron entre sus pertenencias cuatro armas de fuego cortas y un arma larga, de cargo de los elementos municipales.

Al lugar arribó Víctor “N”, director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del Municipio de Jilotzingo, quien solicitó el nombre del responsable del Operativo de la Policía Estatal para poder arreglar la situación y evadir la responsabilidad de los elementos en cuestión y al parecer ofreció dinero en efectivo, por lo que se realizó su detención.

Los indicios asegurados y las personas detenidas, fueron trasladados a las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, en Atizapán de Zaragoza, donde fueron puestos a disposición para la integración de la carpeta de investigación.