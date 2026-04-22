“¿Qué hiciste mamá”? Filtran video del ataque contra Carolina Flores, exreina de belleza en BC, asesinada en Polanco

Filtran video del ataque contra Carolina Flores, exreina de belleza en BC, asesinada en Polanco En el video se muestra a la exreina de belleza momentos antes de ser atacada

Se filtra un video del momento del ataque hacia Carolina Flores Gómez, exreina de belleza en Baja California; en las imágenes se muestra a su esposo y a su suegra Erika María, quien ha sido señalada como la presunta responsable del asesinato.

Carolina Flores Gómez fue asesinada el pasado 15 de abril dentro de su departamento en Polanco. Tras los hechos, su esposo habría denunciado lo ocurrido ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un día después.

A pesar de que la Fiscalía General de la CDMX confirmó que la muerte de Carolina Flores está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio, un video muestra los últimos momentos de la exreina de belleza antes de ser asesinada.

¿Qué muestra el video filtrado del ataque contra Carolina Flores en Polanco?

De acuerdo con los primeros reportes, Carolina Flores se encontraría en su departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, junto con su esposo, su hijo y su suegra, cuando fue atacada.

En el video publicado por el periodista Carlos Jiménez se muestra a la exreina de belleza junto con su suegra, identificada como Erika María, en lo que parece ser la sala de su departamento; se les escucha a ambas hablando cuando se dirigen a otra habitación del inmueble.

Ya fuera del cuadro de la cámara que se encuentra grabando, solo se escucha lo que parece ser una detonación y un grito, seguidos de otros sonidos de disparos.

Posteriormente, el esposo se acerca a la habitación con un bebé en brazos y se escucha cómo le dice a Erika María: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío… ella no”.

A pesar del video, la Fiscalía General de la CDMX no ha informado sobre alguna detención relacionada con este caso.

¿Quién era Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada en la CDMX?

Carolina Flores, nacida en Ensenada, Baja California, tenía 27 años y era conocida en los concursos de belleza por ganar Miss Teen en 2017 en su estado.

Tras su muerte, la Fiscalía General de la CDMX continúa con las diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo para la identificación de la persona señalada como probable responsable.