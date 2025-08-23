Ministro electo Arístides Guerrero, con fractura en tórax tras accidente en auto

Accidente Automóvil de Arístides Guerrero que se volcó. (OVIAL SSC)

El ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, sufrió un accidente cuando su automóvil volcó en la avenida Río Churubusco y retorno de Eje 4 Oriente, colonia Pantitlán, alcaldía Iztacalco.

El equipo de Guerrero García informó que el pasado 22 de agosto, a las 22:30 horas, al regresar de un evento en la ciudad de Oaxaca, capital del mismo estado, en la Fiscalía de ese estado, su automóvil volcó luego de que fue impactado por otro vehículo, y. en consecuencia, el ministro sufrió fracturas en tórax y en nariz, lesiones que requirieron intervenciones quirúrgicas, pero fuera de peligro.

Arístides se encuentra estable y sus familiares reportan un diagnóstico positivo, de acuerdo con sus colaboradores.

En el mismo vehículo viajaban dos acompañantes de Guerrero García, quienes resultaron con dos fracturas en extremidades. Las tres víctimas fueron atendidas de manera oportuna y se encuentran en estado de recuperación.

A una semana de asumir el cargo, el equipo de ministro aseguró que acudirá a la toma de protesta el próximo 1 de septiembre. Dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal de la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajos de la nueva Suprema Corte, ni su desempeño como ministro.

Ministra Lenia Batres desea pronta recuperación

La ministra electa y en funciones Lenia Batres deseó pronta recuperación a Rodrigo Arístides Guerrero, quien será su compañero de pleno en la Corte, a partir del 1 de septiembre y luego de haber sufrido un percance automovilístico.

“Él y su familia expresan un profundo agradecimiento a las ministras y ministros de la nueva integración de la SCJN por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución. Al mismo tiempo, solicitan con toda cordialidad comprensión y respeto durante este proceso, reiterando que serán sus propios canales los que informen oportunamente sobre la evolución de su estado de salud”.

Sobre este hecho, la SSP de la capital del país informó que el accidente ocurrió este sábado, cuando en realidad se registró la noche del pasado viernes. Incluso acompañó su reporte con una imagen a la luz del día. Los hechos ocurrieron por la noche.