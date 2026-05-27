Congreso CDMX aprueba castigar con hasta 12 años de prisión el huachicoleo de agua

Tlajo ofrece servicios de pipa de agua

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para tipificar y sancionar con hasta 12 años de prisión el delito de huachicoleo de agua, para quien extraiga, comercialice y aproveche ilegalmente dicho recurso hídrico.

La reforma establece sanciones para quienes sustraigan, exploten, transporten o comercialicen agua alterando infraestructura hidráulica sin autorización con una pena de 6 a 10 años de prisión y multas que van de los 11 mil 731 pesos a los 58 mil 655 pesos.

Además, cuando el robo tenga como finalidad almacenar, distribuir o suministrar agua para obtener un beneficio económico, las sanciones aumentarán a 6 y hasta 12 años de prisión, con multas de entre 23 mil 462 pesos y hasta 234 mil 620 pesos.

La iniciativa busca cerrar vacíos legales y dotar a las autoridades de herramientas para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población.

La diputada promovente, Olivia Garza, del PAN, recordó que durante años hubo quienes encontraron en la escasez una oportunidad de negocio y con esta aprobación, “esa práctica deja de encontrar espacios de impunidad”.

“Robar agua no significa solamente afectar una tubería o una red de distribución, significa afectar el acceso de miles de familias a un derecho humano”, comentó la diputada.

Además de las sanciones ya mencionadas, también se sancionará la comercialización ilícita mediante pipas, vehículos cisterna, redes alternas u otros medios cuando no exista concesión o autorización legal con penas que van de 2 a 8 años de prisión y multas de entre 35 mil 193 y 70 mil 386 pesos.

La reforma también contempla responsabilidades para quienes manipulen medidores o alteren infraestructura hídrica para evitar pagos o modificar el suministro.

En esos casos se impondrán sanciones de 3 a 6 años de prisión y multas que van de los 35 mil 193 pesos hasta los 70 mil 386 pesos.

En el caso de servidores públicos que participen, faciliten o se beneficien de estas conductas, además de las sanciones penales podrán aplicarse medidas de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La legisladora panista añadió que la aprobación de esta propuesta representa un paso para enfrentar una práctica que no solamente genera pérdidas económicas, sino que también profundiza desigualdades y afecta el acceso al agua en diversas zonas de la Ciudad.

“Hoy el huachicoleo del agua deja atrás la impunidad y comienza a enfrentar sanciones claras y contundentes”, finalizó.