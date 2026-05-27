Bloqueos de la CNTE hoy: ¿Qué calles y avenidas están afectadas en CDMX este 27 de mayo?

Bloqueos de la CNTE paralizan el Centro Histórico Estas son las vialidades afectadas hoy (ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO)

Los bloqueos realizados por integrantes de la CNTE continúan generando afectaciones a la movilidad en el Centro Histórico de CDMX. Durante este 27 de mayo, manifestaciones, cierres viales y campamentos provocaron complicaciones para peatones, comerciantes y usuarios del transporte público.

Las movilizaciones mantienen impactos en calles principales del primer cuadro capitalino, donde autoridades implementaron desvíos y dispositivos de seguridad mientras manifestantes ocuparon distintos puntos estratégicos de la capital.

¿Qué calles y avenidas están afectadas en CDMX este 27 de mayo?

Las principales afectaciones se concentran en la calle Cinco de Mayo, donde integrantes de la CNTE mantienen bloqueos desde Eje Central hasta la esquina con Simón Bolívar.

Además, el acceso hacia Francisco I. Madero desde Eje Central permanece bloqueado mediante vallas metálicas, obligando a peatones a utilizar rutas alternas como Tacuba o 16 de Septiembre.

También existen afectaciones en calles cercanas al Zócalo, donde se reportan desviaciones en Palma, Tacuba y Brasil debido al dispositivo de seguridad instalado en la zona.

Centro Histórico registra afectaciones para peatones, comercios y transporte

La presencia de lonas, casas de campaña y cierres intermitentes ha complicado la circulación peatonal en distintas áreas del Centro Histórico.

Durante recorridos realizados en la zona, se observó que quienes buscan ingresar a Cinco de Mayo deben caminar pegados a banquetas o utilizar accesos alternativos debido a los cierres instalados.

Los comercios también presentan afectaciones. Algunos establecimientos operan con baja afluencia, mientras otros permanecen cerrados ante la reducción del paso peatonal.

Transporte público también presenta modificaciones y retrasos

Los bloqueos dificultan la circulación del Trolebús Línea 1, particularmente en dirección hacia Central del Norte.

Además, durante la jornada se registraron cierres sobre Manuel González, a partir de Lucerna, así como sobre General Prim desde Versalles, tras manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación.

Posteriormente, los manifestantes avanzaron hacia Paseo de la Reforma, a la altura de la Torre del Caballito, provocando interrupciones temporales en el servicio de la Línea 7 del Metrobús y la Línea 5 del Trolebús.

Persisten cierres y autoridades mantienen dispositivos en el Zócalo

De acuerdo al Universal, durante la tarde, manifestantes liberaron Paseo de la Reforma para trasladarse nuevamente hacia Cinco de Mayo, donde continúa el bloqueo.

Mientras tanto, el acceso a la plancha del Zócalo permanece controlado mediante vallas metálicas y presencia policial, situación que mantiene modificaciones viales en distintos puntos del Centro Histórico.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones ante las afectaciones que continúan impactando una de las zonas con mayor movilidad de la capital.