Baños públicos inteligentes de la CDMX: ¿Dónde están ubicados y qué características tienen?

Baños Inteligentes CDMX Se lucen rumbo al mundial en la capital del país

A solo unos días de que arranque la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México continúa con los preparativos para recibir a los cientos de aficionados que asistirán a la inauguración oficial.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aseguró que estos baños buscarán optimizar la experiencia de todos los mexicanos que asistan al magno evento, así como de los turistas que visitarán el país para disfrutar de la fiebre futbolística.

¿Ya arrancó el programa de los baños inteligentes?

Esta primera etapa cuenta con 7 módulos piloto, que fueron ubicados en uno de los pilares más turísticos de la ciudad, Zona Rosa, que se localiza en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc; el proyecto contempla ampliar la red de servicios a lo largo de la capital con el fin de priorizar las zonas de alta concentración mundialista.

¿Cuánto costará el uso de de los baños inteligentes en CDMX?

Actualmente, está operando de forma gratuita durante un periodo de prueba; para todas las personas. Se estima que los cobros inicien el 8 de junio, y el costo de acceso será de 7 pesos mexicanos, los cuales podrás pagar con tu Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjeta bancaria o del Bienestar.

Si te preocupa la limpieza, deberás saber que todos los módulos se limpiarán solos después de cada uso. El suministro de papel y jabón quedó a cargo de una empresa, que también realizará otras labores de saneamiento.

Características de los baños inteligentes de la CDMX

Los nuevos baños inteligentes instalados en la Ciudad de México incorporan tecnología diseñada para mejorar la higiene, la seguridad y la accesibilidad de los usuarios.

Entre sus principales características destaca el sistema de limpieza automática que se activa después de cada uso, lo que permite mantener las instalaciones sanitizadas de manera constante.

También cuentan con iluminación mediante sensores internos y externos, una medida que facilita su uso durante el día y la noche mientras optimiza el consumo eléctrico. A ello se suman mecanismos de bajo consumo que reducen el gasto de agua en descargas y lavamanos, alineándose con estrategias de sustentabilidad urbana.

Además, estos espacios fueron adaptados con accesibilidad universal para personas con discapacidad, incluyendo rampas, áreas de movilidad amplia y equipamiento adecuado para garantizar un acceso seguro e incluyente.

¿Dónde ubicarán las autoridades los baños inteligentes?

Se contempla que la colocación de los 26 baños de esta primera etapa sea instalada en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Los primeros ya se encuentran en funcionamiento y se espera la colocación de los demás en las siguientes zonas:

Monumento a la Revolución

Avenida Chapultepec

Biblioteca México

Jardín del Arte en Sullivan

Asimismo, las autoridades señalaron que se contará con el apoyo en la supervisión de estos, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5.