AICM realiza simulacro de amenaza de bomba

Simulacro en Aeropuerto Benito Juárez

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, realizó a la medianoche de ayer un simulacro de seguridad de la aviación a escala real, con la hipótesis de una posible amenaza de bomba dentro del aerotrén.

El objetivo del ejercicio fue revisar el Plan de Emergencia del aeropuerto y detectar áreas de mejora en los protocolos de actuación. La práctica no afectó las operaciones de aterrizajes y despegues, ni a los pasajeros, ya que se efectuó fuera del horario de servicio del aerotrén.

Observadores designados evaluaron las respuestas de los diferentes cuerpos de emergencia y las acciones ejecutadas, con fines de seguimiento y mejora continua.

La coordinación del simulacro estuvo a cargo de la Secretaría de Marina, a través de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), el Equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) y el Grupo Aeroportuario Marina.

También participaron la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), así como las subdirecciones de Operación y de Seguridad del aeropuerto, junto con los servicios médicos, bomberos y protección civil.

El AICM reiteró su compromiso con la seguridad operacional y la actualización constante de sus protocolos de actuación.