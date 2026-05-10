“No hay nada que festejar”: madres buscadoras marchan en CDMX (Alberto Roa)

En el marco del Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil realizaron la XIV Marcha de la Dignidad Nacional para exigir verdad, justicia y acciones efectivas ante la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

La movilización comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana en el Monumento a la Madre y avanzó hasta el Ángel de la Independencia, donde los contingentes colocaron fotografías, fichas de búsqueda y mantas con los rostros de sus hijos e hijas desaparecidos. A lo largo del recorrido, las asistentes repitieron consignas como “¿Dónde están?” y “No hay nada que festejar”, frases que ya son símbolo de las protestas realizadas cada 10 de mayo por familias que continúan buscando a sus seres queridos.

“No hay nada que festejar”: madres buscadoras marchan en CDMX (Alberto Roa)

Las madres denunciaron que, pese al paso de los años, muchas investigaciones permanecen sin avances y que las fiscalías mantienen expedientes archivados o sin seguimiento. Algunas participantes señalaron que han tenido que emprender búsquedas por cuenta propia ante la falta de resultados de las autoridades. También reclamaron que el gobierno federal y las autoridades estatales no reconocen plenamente la magnitud de la crisis de desapariciones en México.

La Marcha de la Dignidad Nacional se realiza desde 2011 y, con el tiempo, transformó el Día de las Madres en una jornada de protesta y memoria para miles de familias. El movimiento surgió inicialmente impulsado por madres de jóvenes desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, en medio del incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado y la falta de respuestas institucionales.

“No hay nada que festejar”: madres buscadoras marchan en CDMX (Alberto Roa)

En la movilización participaron colectivos provenientes de distintos estados del país, quienes llevaron pancartas con nombres y fotografías de personas desaparecidas. Varias madres vistieron playeras con imágenes de sus familiares y compartieron testimonios sobre años de búsqueda sin resultados. Durante la protesta también se realizaron pases de lista simbólicos y momentos de silencio para recordar a las víctimas.

Organizaciones civiles y familiares indicaron que la protesta busca visibilizar una problemática que continúa creciendo y que afecta a miles de familias mexicanas. Las participantes insistieron en que las desapariciones representan ausencia, pero también abandono institucional y desgaste emocional para quienes dedican años a buscar respuestas.

La marcha concluyó en el Ángel de la Independencia con un pronunciamiento colectivo en el que las madres reiteraron que seguirán movilizándose hasta encontrar a sus familiares y obtener justicia. Para muchas de ellas, el 10 de mayo dejó de ser una fecha de celebración y es más bien un recordatorio de la ausencia de sus hijos e hijas.