Suspenden Soriana Parque Delta tras conato de incendio; evacuaron a más de 3 mil personas

Suspenden Soriana Parque Delta tras conato de incendio; evacuaron a 3,780 personas

Un conato de incendio registrado la tarde de este domingo en la tienda Híper Soriana, ubicada dentro del centro comercial Parque Delta en la colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, provocó la evacuación de más de 3 mil 700 personas entre clientes y trabajadores.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el incidente se originó por acumulación de cochambre en uno de los extractores de la panadería, lo que generó la emanación de humo al interior del establecimiento. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controló la situación sin que se reportaran lesionados.

Como medida de prevención, personal de Protección Civil de la plaza desalojó aproximadamente a 3 mil 780 personas. Paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC) atendieron a dos mujeres y dos hombres por crisis nerviosa, sin que ninguno requiriera traslado hospitalario.

Tras el control de la emergencia, personal de la UGIRPC, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de Bomberos revisaron las instalaciones de gas de la tienda, cuyo servicio permanecerá suspendido hasta concluir las acciones correspondientes en coordinación con el área jurídica.

La alcaldía Benito Juárez informó que, gracias a la coordinación de los servicios de emergencia Blindar BJ 360°, Protección Civil de la demarcación, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró ejecutar un desalojo inmediato y seguro, aplicando los protocolos correspondientes para contener la emergencia y proteger a las personas en el inmueble.

En este contexto el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza aseveró que no se permitirá la operación de establecimientos que no garanticen seguridad plena para trabajadores y visitantes.

“Nuestra prioridad es clara: proteger a las y los benitojuarenses. Desde el primer momento, instruimos una respuesta inmediata y coordinada para poner a salvo a todas las personas en Parque Delta. No vamos a permitir que ningún establecimiento opere si no garantiza condiciones seguras para su personal y para los visitantes”, señaló.

Como medida preventiva, la alcaldía determinó la suspensión temporal de actividades en la tienda Híper Soriana de Parque Delta. Para reanudar operaciones, el establecimiento deberá presentar dictámenes actualizados del Programa Interno de Protección Civil, evaluaciones estructurales, revisión de instalaciones de gas y certificaciones en medidas de seguridad integral.

La alcaldía reiteró que continuará supervisando que todos los espacios comerciales de la demarcación cumplan con las condiciones necesarias para operar de manera segura y responsable.