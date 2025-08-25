Mundialito Ecatepec 2025 cerró con broche de oro

Concluye con éxito el Mundialito Ecatepec 2025

Con la participación de decenas de equipos infantiles y juveniles, concluyó con broche de oro el Mundialito Ecatepec 2025, evento deportivo que durante tres días reunió a niñas, niños y jóvenes en el Parque Bicentenario Hank González, convirtiéndose en un espacio de convivencia, competencia sana y promoción de valores comunitarios.

La clausura estuvo encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Faustino de la Cruz, quien en representación del gobierno municipal entregó trofeos, medallas y balones a los equipos más destacados en cada categoría. Entre aplausos y porras de familiares y asistentes, los ganadores celebraron los logros obtenidos en la cancha, reflejo de esfuerzo, disciplina y entusiasmo.

El Mundialito Ecatepec 2025 no solo tuvo como objetivo reconocer el talento deportivo de las y los participantes, sino también fomentar la práctica del futbol como una herramienta para el desarrollo integral de la juventud. Las autoridades locales destacaron que estas actividades forman parte de las jornadas por la paz y contra las adicciones, mediante las cuales se busca ofrecer alternativas positivas de recreación y formación a la niñez y adolescencia del municipio.

Durante la ceremonia, De la Cruz resaltó la importancia de consolidar espacios seguros donde las familias puedan reunirse y apoyar a sus hijos en actividades alejadas de conductas de riesgo. “El deporte es una vía para fortalecer la unión comunitaria, promover la salud y abrir oportunidades a nuevas generaciones. En Ecatepec estamos convencidos de que invertir en la niñez y juventud es invertir en un mejor futuro para todos”, señaló.

El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, con tribunas llenas de familiares y amigos que acompañaron a los equipos desde el arranque del torneo. Además del futbol, las jornadas incluyeron dinámicas recreativas y actividades culturales que complementaron la experiencia de los participantes, reforzando el sentido de comunidad.

Padres de familia reconocieron la labor de las autoridades al impulsar este tipo de torneos, pues representan una oportunidad para que los menores fortalezcan valores como el compañerismo, la solidaridad y el respeto a las reglas, al mismo tiempo que se alejan del sedentarismo y de prácticas nocivas.

Con la entrega de reconocimientos, concluyó una edición más del Mundialito Ecatepec, consolidándose como una tradición deportiva que impulsa el talento local y promueve la sana convivencia. El gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar respaldando estas iniciativas, convencido de que el deporte es un aliado fundamental en la construcción de una sociedad más fuerte y en paz.