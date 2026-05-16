Fortalece FGJCDMX formación forense con recorrido académico en laboratorios especializados

Forense Conocieron procedimientos relacionados con el análisis de indicios, cadena de custodia y trabajo interdisciplinario en materia forense. (FGJCDMX)

Con el objetivo de reforzar la preparación práctica de alumnas y alumnos de la segunda generación de la Especialidad en Medicina Forense del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó un recorrido académico en laboratorios de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales (CGIFSP).

La actividad estuvo dirigida a las y los 13 médicos generales, servidores públicos de distintas áreas de la Fiscalía que cursan esta especialidad, impartida de manera conjunta entre el IFPES y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), como parte de un convenio de colaboración firmado en octubre de 2023.

Entre sus principales funciones se encuentran la elaboración de dictámenes especializados y estudios en disciplinas como criminalística, medicina legal, química, balística, genética y psicología forense.

El titular de la CGIFSP, Óscar Enrique Ochoa Orantes, dio la bienvenida a las y los estudiantes, quienes recorrieron distintas áreas especializadas y recibieron explicaciones sobre diversos procedimientos forenses. Además, conocieron procesos relacionados con la preservación y procesamiento de indicios conforme a la cadena de custodia.

La coordinación del programa, a cargo de la directora de Extensión Académica, Posgrado e Investigación del IFPES, Karla Olivares Moreno, destacó que la finalidad de esta actividad complementa los contenidos de las asignaturas de Criminalística y Laboratorio de Criminalística.

Durante la jornada, las y los alumnos observaron el trabajo interdisciplinario especializado que se realiza en los laboratorios de la CGIFSP, área técnica y científica de la Fiscalía encargada de auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos mediante el análisis de indicios y evidencias.