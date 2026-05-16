Isaac Montoya participa en Charreada Infantil organizada por el DIF Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, participó en la Charreada Infantil organizada por el Sistema Municipal DIF Naucalpan, evento que reunió a cientos de familias en una jornada llena de tradiciones mexicanas, convivencia y actividades culturales.

La celebración se llevó a cabo en un ambiente familiar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores disfrutaron de distintas actividades recreativas enfocadas en promover la identidad mexicana y fortalecer la convivencia entre habitantes del municipio.

Durante el evento, el alcalde convivió con familias naucalpenses y reconoció la importancia de conservar las tradiciones mexicanas, especialmente aquellas relacionadas con la charrería, considerada uno de los deportes nacionales más representativos del país.

La jornada incluyó una kermés con diferentes antojitos y juegos para niñas y niños, además de presentaciones artísticas y musicales que amenizaron la convivencia.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de niñas y niños exponentes de la charrería, quienes realizaron demostraciones en el Lienzo Charro mostrando habilidades ecuestres y su talento en distintas suertes tradicionales.

Vestidos con trajes típicos de charro y escaramuza, los menores recibieron aplausos y reconocimiento de los asistentes por su dedicación y entusiasmo para mantener vivas las costumbres mexicanas.

Asimismo, personas adultas mayores participaron con bailables regionales que llenaron de alegría el evento y permitieron mostrar parte de la riqueza cultural mexicana a las nuevas generaciones.

La música de mariachi también formó parte de la celebración, creando un ambiente festivo que reunió a familias completas durante varias horas en el recinto. En el marco de la convivencia, vecinas y vecinos aprovecharon la ocasión para celebrar el cumpleaños del presidente municipal Isaac Montoya, a quien expresaron felicitaciones y muestras de cariño.

Entre aplausos, porras y muestras de afecto, habitantes del municipio se acercaron al alcalde para saludarlo y compartir un momento especial durante la jornada organizada por el DIF Naucalpan. El festejo se desarrolló en un ambiente emotivo y de cercanía entre autoridades y ciudadanía, donde las familias pudieron convivir y disfrutar de actividades gratuitas enfocadas en fortalecer el tejido social.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos buscan generar espacios seguros y de integración familiar, además de impulsar la preservación de las tradiciones mexicanas entre las nuevas generaciones.

También señalaron que la participación de niñas y niños en actividades culturales y deportivas ayuda a promover valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el orgullo por las raíces mexicanas. El DIF Naucalpan reiteró su compromiso de continuar organizando actividades recreativas, culturales y familiares que fomenten la unión comunitaria y la participación ciudadana.

Durante el recorrido por el evento, Isaac Montoya saludó a comerciantes, familias y participantes de la charreada, agradeciendo el respaldo y la participación de la ciudadanía en este tipo de actividades. Las familias asistentes disfrutaron además de espacios para fotografías, dinámicas recreativas y espectáculos que hicieron de la jornada una tarde llena de color, música y tradiciones mexicanas.