Huixquilucan crea nueva comisión para impulsar desarrollo ordenado y sustentable

El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó la creación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, un nuevo organismo que tendrá como objetivo fortalecer el crecimiento ordenado, sustentable y equitativo del municipio.

La integración de esta comisión fue aprobada durante la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal de Huixqulucan, Romina Contreras Carrasco, quien destacó la importancia de planear el desarrollo urbano y cocial del municipio para atender las necesidades actuales y futuras de la población.

De acuerdo con autoridades municipales, este nuevo órgano tendrá la tarea de diseñar, supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, alineado con estrategias estatales y nacionales. Además, buscará fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con infraestructura, vivienda y crecimiento urbano.

Durante la sesión de Cabildo, la alcaldesa señaló que Huixquilucan se ha convertido en uno de los municipios más atractivos para vivir en el Estado de México gracias al impulso de servicios públicos, obras de infraestructura y acciones de seguridad implementadas en los últimos años.

“Queremos seguir siendo un ejemplo de desarrollo y sustentabilidad en beneficio de todas las familias”, expresó la presidenta municipal al destacar que la participación ciudadana será clave para consolidar un crecimiento ordenado.

La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal estará encabezada por Romina Contreras como presidenta, mientras que la secretaria del Ayuntamiento, Alma Rocío Rojas, fungirá como suplente del organismo.

En el sector público participarán funcionarios relacionados con desarrollo urbano y planeación territorial, entre ellos el director general de Desarrollo Urbano Sustentable, Luis Felipe Cota Arredondo; el coordinador técnico David Torres Manzano; así como responsables de áreas de planeación, control urbano y gestión urbana.

Asimismo, el organismo contará con participación del sector privado y de ciudadanos, quienes colaborarán en la elaboración de propuestas y proyectos enfocados en mejorar la calidad de vida de la población. Entre los integrantes destacan empresarios y representantes ciudadanos del municipio.

Las autoridades municipales señalaron que esta comisión permitirá identificar necesidades futuras relacionadas con suelo, vivienda y crecimiento poblacional, bajo un esquema de transparencia y planeación estratégica.

El gobierno municipal destacó que el objetivo principal es evitar un crecimiento desordenado y promover políticas públicas eficientes que permitan mantener un desarrollo equilibrado en Huixquilucan.

La nueva comisión comenzará funciones durante el periodo 2026-2027 y trabajará de manera coordinada con distintas áreas municipales y representantes ciudadanos para definir estrategias de desarrollo a largo plazo.