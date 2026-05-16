Ecatepec fortalece acciones preventivas ante temporada de lluvias

El gobierno municipal de Ecatepec participó en el Banderazo del Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales para reforzar las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias.

Durante el arranque del operativo participaron representantes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), así como autoridades estatales y municipales encabezadas por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Las autoridades informaron que este protocolo tiene como objetivo coordinar labores de prevención, monitoreo y respuesta inmediata para disminuir riesgos de inundaciones y afectaciones a la población en municipios metropolitanos.

Como parte de estas acciones, se fortalecerá el Operativo Tormenta implementado en Ecatepec, mediante trabajos preventivos de limpieza, desazolve y vigilancia en puntos considerados de riesgo durante las lluvias.

El gobierno municipal destacó que la coordinación entre distintas instancias permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias provocadas por precipitaciones intensas y proteger a las familias del municipio.

Las acciones forman parte de la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, con el propósito de atender problemáticas históricas relacionadas con inundaciones en la zona metropolitana.

Autoridades señalaron que Ecatepec es uno de los municipios que históricamente enfrenta afectaciones durante la temporada de lluvias debido al crecimiento urbano, acumulación de basura en drenajes y saturación de la infraestructura hidráulica.

Por ello, el protocolo contempla trabajo coordinado entre dependencias de protección civil, organismos operadores de agua, seguridad pública y servicios urbanos para actuar de manera inmediata en caso de contingencias.

Durante el evento, se destacó la importancia de mantener campañas permanentes de limpieza y concientización ciudadana para evitar que residuos sólidos obstruyan alcantarillas y canales.

El gobierno municipal aseguró que actualmente se realizan labores preventivas en distintas colonias y avenidas principales, además de monitoreo constante en zonas susceptibles a encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, autoridades municipales afirmaron que la colaboración entre los tres niveles de gobierno refleja el compromiso de trabajar de manera conjunta para atender necesidades prioritarias de la población.

“Hoy nuestro municipio demuestra que la transformación es posible cuando hay voluntad, inversión y gobiernos que trabajan coordinadamente por el bienestar de todas y todos”, señalaron representantes municipales durante el arranque del operativo.

El Operativo Tormenta también contempla la participación de brigadas especializadas, maquinaria y personal operativo que será desplegado en diferentes puntos del municipio durante la temporada de lluvias.