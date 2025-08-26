Arranca en ÁO el proyecto “Fábrica de Agua” con trabajos en la Barranca Becerra

Arranca en Álvaro Obregón el proyecto “Fábrica de Agua” con trabajos en la Barranca Becerra (414795195017101)

La alcaldía Álvaro Obregón dio inicio al proyecto “Fábrica de Agua” con el levantamiento topográfico de la Barranca Becerra, el primer paso hacia la recuperación de este ecosistema y la implementación de un modelo integral de gestión hídrica.

El mapeo se realizó en el tramo que va del Parque Cilantro a la calle Jacarandas mediante el uso de tecnología GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite).

Estos trabajos permitirán generar información técnica sobre la topografía, dimensiones y escurrimientos de la barranca, así como identificar zonas de pendiente e inundación, datos fundamentales para sustentar las decisiones de planeación del proyecto.

De acuerdo con la alcaldía, contar con estos datos precisos es clave para avanzar en la rehabilitación de presas, la reforestación de barrancas, la captación de agua pluvial y el fortalecimiento de la Planta de Tratamiento Santa Fe, componentes principales de la llamada Fábrica de Agua.

El plan también contempla la creación de un parque hídrico y un parque lineal de 11 mil metros cuadrados en el Río Becerra. Ambos espacios buscan infiltrar agua al acuífero, reducir riesgos de inundación y, al mismo tiempo, recuperar áreas verdes para uso comunitario.

La Fábrica de Agua se presenta como un modelo que combina innovación técnica, desarrollo urbano y sustentabilidad, con el propósito de transformar la gestión del agua en la demarcación. La estrategia integra captación de lluvia, restauración ambiental y participación vecinal, con la meta de garantizar el derecho al agua y a un medio ambiente sano.