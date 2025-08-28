Capturan a motociclistas que baelaron a extranjera cuando regresó del AIFA

Detenidos Javier Salvador “N” a y Eduardo Ismael “N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Javier Salvador “N” a y Eduardo Ismael “N”, integrantes de una banda dedicada al robo de divisas que baleó a una mujer extranjera al exterior de un hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado 26 de agosto.

Los sujetos forman parte de un grupo delictivo narcomenudista y que asalta a personas que realizan el cambio de divisas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como en el AIFA, y que operan principalmente en la zona centro de la capital.

La mujer acudió al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo cuyo servicio ofrece el hotel y, al regresar y descender en el estacionamiento localizado en la esquina de las calles República de Cuba y Allende, se le aproximó un sujeto que le pidió que entregara su bolso de mano.

Posteriormente, el hombre le disparó y huyó a bordo de una motocicleta color rojo en la que ya lo esperaba una mujer.

Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, se observó que los criminales circularon hasta la estación San Cosme de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde abandonaron la motocicleta e ingresaron a las instalaciones.

Policías acudieron al sitio, donde observaron una motocicleta, sin embargo, no correspondía a la que se registró en el video de las cámaras de videovigilancia.

Al verificar que no se encontraban en los trenes, la marcha continuó sin que se registrara ningún incidente y los uniformados se retiraron, sin que hubieran detonaciones en las instalaciones.

De inmediato, las autoridades iniciaron las investigaciones e identificaron que los sujetos se movilizaron a las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Tras vigilancias, en las calles 5 de Febrero y Nezahualcóyotl, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, ubicaron a un sujeto cuyas características físicas coincidían con Javier Salvador “N”, uno de los responsables de herir a la mujer, por lo que de inmediato le marcaron el alto y le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 43 bolsas con marihuana y un teléfono celular.

Minutos después, en la avenida Eduardo Molina, de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, ubicaron a Eduardo Ismael “N”, a quien le hallaron 300 bolsas con marihuana.

Eduardo Ismael “N”, de 38 años de edad cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en pandilla en los años 2008, 2010 y 2018; además dos estancias en el Estado de México por robo agravado en 2007 y en 2015.