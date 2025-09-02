Operativo “Ladrillera” asegurará tranquilidad durante partidos en Ciudad de los Deportes

Archivo FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La alcaldía Benito Juárez y la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que dijeron, asegurarán la operación de un “Estadio Seguro”, beneficiando tanto a los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes como a los asistentes de los eventos deportivos.

El operativo de seguridad “Ladrillera” se mantiene activo, estableciendo cierres parciales o totales de vialidades alrededor del estadio según el aforo del inmueble. Mientras tanto, el control de accesos, seguridad y logística dentro del estadio estará a cargo del personal capacitado designado por la empresa operadora.

La alcaldía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encarga del operativo en el perímetro exterior del estadio, incluyendo la supervisión de vialidades, así como de los servicios de Protección Civil, atención prehospitalaria y rescate urbano durante los eventos.

Para los próximos siete partidos programados por la Liga MX —cuatro femeniles y tres varoniles— la empresa notificó los avisos de espectáculos públicos y presentó los planes de contingencia correspondientes, los cuales fueron revisados por la alcaldía. Tras esta revisión, se determinó que no existe impedimento alguno para la realización de los eventos, garantizando la seguridad de los vecinos y asistentes.

Las inspecciones técnicas en materia de Protección Civil continuarán, en cumplimiento con la normatividad vigente.