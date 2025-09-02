Presentan resultados de los diálogos contra la gentrificación

Alejandro Encinas recibió el documento

Integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, entregaron al secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Alejandro Encinas, los resultados de los 15 foros realizados en todas las alcaldías para atender el tema de la gentrificación.

Se trata de un resumen de más de 2 mil 500 propuestas sobre el tema, presentadas por las y los vecinos de las distintas alcaldías.

“Estos documentos son el resultado de una intensa jornada de consulta, escucha y participación con los vecinos”, aseguró el vocero de Morena, Paulo García, quien a su vez comentó que el ejercicio responde al llamado de la jefa de Gobierno, que encomendó socializar cuando presentó el Bando 1.

“La principal demanda d ela gente es que no puede seguir aumentando la renta de manera estratosférica en la ciudad”, precisó.