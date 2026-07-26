Iztacalco, entre alcaldías con mayor avance; baja en percepción de inseguridad

La alcaldía Iztacalco registró una disminución de la percepción de inseguridad de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en la que este indicador pasó de 65.1 por ciento en marzo de 2026 a 59.3 por ciento en junio de 2026, equivalente a una reducción de 5.8 puntos porcentuales.

Con este resultado, Iztacalco se ubicó entre las alcaldías de la Ciudad de México con mayor reducción en la percepción de inseguridad, sólo por debajo de Tlalpan, que registró una baja de 8.2 puntos porcentuales, y por encima de Milpa Alta, con una disminución de 4.8 puntos porcentuales.

Además del avance registrado durante el último trimestre, Iztacalco también presentó una mejora en la comparación anual de la percepción de inseguridad.

La ENSU del INEGI señala que el indicador pasó de 63.4 por ciento en junio de 2025 a 59.3 por ciento en junio de 2026, lo que representa una disminución de 4.1 puntos porcentuales.

La alcaldía indicó que este resultado consolida la tendencia de mejora en la percepción ciudadana sobre la seguridad en la demarcación, derivada del fortalecimiento de los operativos, las acciones de proximidad social y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La administración de la alcaldesa Lourdes Paz indica que dichos resultados son reflejo del trabajo coordinado que la alcaldía mantiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Auxiliar, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones, mediante operativos permanentes y acciones de proximidad social.

Del 1 de octubre de 2025 al 24 de julio de 2026, en Iztacalco se realizaron 2 mil 33 operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Auxiliar, además de 16 dispositivos interinstitucionales para fortalecer la prevención y el combate a la incidencia delictiva.

Como parte de la estrategia de proximidad con la ciudadanía, se efectuaron 42 mil 319 visitas domiciliarias, 810 dispositivos preventivos y 46 asambleas y recorridos a pie-tierra encabezados por la alcaldesa Lourdes Paz, para atender de manera directa las necesidades de las y los vecinos.

Además, se llevaron a cabo 88 dispositivos de seguridad y recuperación de espacios públicos, se han recuperado 119 espacios, además de 96 operativos en coordinación con la SSC para inhibir delitos relacionados con el narcomenudeo y otros delitos conexos, así como 386 acciones contra franeleros, con remisiones al Juzgado Cívico.

En materia de movilidad y orden urbano, el programa de Chatarrización realizó 67 jornadas, emitió 2 mil 918 apercibimientos y remitió 263 vehículos a depósitos vehiculares. Por su parte, el programa Policía Violeta efectuó 95 intervenciones para brindar atención especializada a mujeres en situación de violencia.