Síndico de Ecatepec presenta resultados de su acompañamiento en apoyos para vivienda, salud, cultura, educación y comunidad

Síndico municipal de Ecatepec, Rafael García Moreno

El primer síndico municipal de Ecatepec, Rafael García Moreno, presentó su informe “a la Mitad del Camino”, en el que ofreció resultados de su acompañamiento en apoyos para vivienda, salud, cultura, educación y comunidad.

El dirigente y edil, recibió mensajes de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y de la Presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, que se congratularon de este informe, que fortalece el movimiento de la Cuarta Transformación.

Indicó que durante esta primera mitad del camino se atendió y orientó a miles de personas desde la oficina de Atención Ciudadana; impulsamos la “Red Generosa Compremos Juntos” para apoyar la economía familiar; gestionamos nuevas Lecherías del Bienestar.

El síndico destacó que con la 4T 8 de cada 10 hogares reciben un programa del bienestar, 150 mil ecatepenses salieron de la pobreza.

En su mensaje ante más de mil personas en el auditorio de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, hizo un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez por la oportunidad histórica para cambiar el rumbo del Oriente del Estado de México, que han colocado esta región en el centro de una estrategia nacional de desarrollo.

Rafael García Moreno subrayó: “yo sueño con un Ecatepec donde ninguna madre tenga que levantarse de madrugada para conseguir agua; donde cada hogar pueda cerrar la puerta con tranquilidad; donde las juventudes encuentren oportunidades aquí, en su propia tierra; donde una niña pueda caminar segura hacia la escuela; donde la cultura, el deporte, la educación y la organización comunitaria sean tan importantes como el concreto y el asfalto”.

Al evento acudió Azucena Camacho Reynoso, diputada presidenta del congreso local, la federal, Zaria Cedillo Silva; Osmar León Aquino, responsable de movilidad de Ecatepec, así como Araceli Cano de Gobierno del mismo ayuntamiento, entre otros.