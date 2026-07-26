Inauguran en Topilejo la primera Utopía de Tlalpan con inversión de 253 mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la Utopía Centli Topilejo, la primera de seis que se construirán en la alcaldía Tlalpan, con una inversión de 253 millones de pesos y la recuperación de cerca de 50 mil metros cuadrados para ofrecer servicios gratuitos de salud, deporte, cultura, educación y cuidados a habitantes de la zona sur de la capital.

El nuevo complejo beneficiará de manera directa a más de 29 mil habitantes de San Miguel Topilejo y colonias cercanas mediante la rehabilitación del antiguo deportivo y la construcción de 13 nuevos edificios, entre ellos una alberca semiolímpica, espacios deportivos, consultorios médicos, laboratorio clínico, mastógrafo, Centro de Cuidado Infantil, Casa de Día para personas adultas mayores, lavandería pública, comedor comunitario y áreas culturales y educativas.

Inauguran en Topilejo la primera Utopía de Tlalpan con inversión de 253 mdp

Clara Brugada explicó que las Utopías concentran en un solo espacio servicios públicos que tradicionalmente se encontraban dispersos en distintas dependencias gubernamentales, con el propósito de facilitar el acceso de la población a diversos derechos.

La mandataria detalló que todos los servicios deportivos, culturales y de cuidado serán gratuitos, al señalar que el acceso al deporte, la cultura y la recreación debe garantizarse como un derecho. Añadió que el Centro de Cuidado Infantil atenderá a menores desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, mientras que el complejo contará con espacios para rehabilitación, lavandería pública, comedor comunitario, atención médica, odontológica, ginecológica y un laboratorio clínico gratuito, además de un mastógrafo para la atención de mujeres.

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Impulsan obras hidráulicas

La jefa del Ejecutivo local afirmó que el proyecto también busca fortalecer la conservación ambiental en Topilejo, una de las principales zonas productoras de maíz y de suelo de conservación de la capital.

La ciudad invierte anualmente más de mil millones de pesos en programas para proteger estas áreas, según dijo, y agregó que, como resultado de dichas acciones, se han recuperado 298 hectáreas previamente invadidas. También informó que actualmente se destinan 118 millones de pesos para rehabilitar infraestructura hidráulica mediante plantas de bombeo, tuberías y tanques de almacenamiento, con el objetivo de triplicar el suministro de agua para la zona de Tlalpan.

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En complemento, anunció que el Gobierno capitalino presentará un plan integral de construcción de paz para Topilejo y aseguró que una de las prioridades será resolver los problemas de movilidad que enfrenta la comunidad.

Señaló que solicitó a la Secretaría de Movilidad acelerar los trabajos para definir una solución permanente y adelantó que, mientras se concreta el proyecto, aumentará el servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la zona desde las primeras horas del día y hasta la noche. Además, comprometió el regreso de las autoridades en un plazo de dos meses para presentar avances sobre las acciones en materia de transporte.

La mandataria explicó que el nombre de la Utopía responde a la importancia de Topilejo como una de las principales regiones productoras de maíz de la Ciudad de México. El complejo incorpora una Casa Comunitaria de Semillas, un laboratorio para su conservación y un banco de germoplasma orientado a proteger las variedades nativas, además de un sendero temático y espacios dedicados a la difusión de la cultura del maíz. Recordó que la administración capitalina declaró a la Ciudad de México territorio libre de maíz transgénico.

Impacto social del proyecto

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, dijo que la construcción de la Utopía fue resultado de nueve meses de diálogo con comuneros, ejidatarios, organizaciones y habitantes, proceso que culminó con la donación unánime del terreno por parte de la asamblea comunal para desarrollar el proyecto.

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Sostuvo que el nuevo espacio permitirá acercar actividades deportivas, culturales y científicas a niñas, niños y jóvenes, además de brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia, personas adultas mayores y familias de la comunidad. También destacó que Topilejo, con más de 50 mil habitantes, no contaba anteriormente con un deportivo de estas características ni con una alberca pública.

En representación de la Secretaría de Turismo federal, Nathalie Desplas señaló que el complejo constituye un espacio de bienestar que fortalece el patrimonio cultural y el desarrollo comunitario, al tiempo que reconoce el trabajo de quienes preservan el suelo de conservación y la producción agrícola de la región.

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, consideró que el proyecto refleja la coordinación entre autoridades y comunidad para recuperar espacios públicos y contribuir a la construcción de paz, mientras que la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, afirmó que las Utopías representan una estrategia para reducir desigualdades mediante infraestructura destinada al deporte, la salud, la cultura y el Sistema Público de Cuidados.

Cabe mencionar que la Utopía Centli Topilejo integra consultorios de medicina general, ginecología y odontología, laboratorio clínico, mastógrafo, aulas para actividades artísticas y científicas, biblioteca, huerto comunitario, espacios deportivos, parque para perros, comedor comunitario, lavandería pública, atención psicológica y jurídica para mujeres, así como instalaciones orientadas a preservar el patrimonio ambiental y agrícola del pueblo originario de San Miguel Topilejo.