Mariela Gutiérrez muestra conformidad por Reforma en Materia de Retiro de Cables en la CDMX

Mariela Gutiérrez muerta conformidad por Reforma en Materia de Retiro de Cables en la CDMX

Repecto a la modificación de las leyes de Desarrollo Urbano y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX en lo relativo al cableado en desuso, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante mostró su beneplácito al considerar que “la remoción de la basura aérea, no sólo será a través de acuerdos temporales y si no que irá más allá de la conclusión de una administración”.

La también secretaria de Ciudades Sostenibles del Senado de la República, indicó que urbes como Querétaro, Torreón, Ciudad Juárez y Saltillo, durante este 2026 han realizado el retiro de diversas toneladas de este material tanto en avenidas principales como secundarias.

Gutiérrez Escalante aseveró que, en la capital queretana, en el primer semestre se han retirado más de 10 toneladas de este material, equivalentes a 96 km de cable; Torreón ya retiró 65 km de cable obsoleto, Ciudad Juárez hizo lo propio con 77 km de desperdicio aéreo y Saltillo con 13 km en la zona centro.

La senadora mexiquense advirtió, que son los congresos locales, los que pueden aportar legislando en la materia como fue el caso de la Ciudad de México que desde el 23 de Julio ya tiene las facultades legales para este retiro.

la Senadora por el Estado de México subrayó que ahora las demás entidades deben de hacer lo propio en sus leyes ya que “sus legislaciones son complementarias y no se contraponen con lo que se dictamine a nivel central”.

Por último, consideró necesario que esta problemática que se presenta a nivel nacional pueda tener un marco jurídico actualizado y que espera que las entidades realicen las acciones necesarias para el retiro de cableado, porque representan un riesgo para la población, además de la contaminación visual.