CDMX alcanza su mayor nivel histórico de empleo formal; mujeres lideran incorporación al mercado laboral





Foto: Archivo (Graciela López Herrera)

La Ciudad de México alcanzó en el segundo trimestre de 2025 la tasa de formalidad laboral más alta de su historia, con 55.9% de las personas ocupadas en empleos formales, lo que equivale a 2,761,424 trabajadores, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, destacó que este avance refleja un cambio estructural en el mercado laboral capitalino, donde los empleos con acceso a derechos laborales comienzan a imponerse frente a la ocupación informal.

“Se trata de un logro que da certeza a miles de familias y abre paso a la consolidación de un mercado más justo y competitivo”, subrayó.

En total, la capital contaba con 4,940,775 personas ocupadas, lo que representa el 17.4% de la población ocupada a nivel nacional. La Población Económicamente Activa (PEA) en la ciudad fue de 5,144,421 personas, de las cuales 46.5% son mujeres y 53.5% hombres.

El perfil sociodemográfico revela que seis de cada diez personas ocupadas (66%) tienen entre 30 y 59 años, mientras que el 64% cuenta con estudios de nivel medio superior o superior. Este capital humano en edad productiva y con altos niveles de escolaridad, señaló la funcionaria, fortalece la competitividad de la ciudad.

Entre 2020 y 2025, la población ocupada creció 37.2%, al incorporar 1,339,781 trabajadores, de los cuales 748,468 se sumaron al empleo formal. Destaca la participación femenina: 711,202 de esos nuevos empleos corresponden a mujeres, lo que significa que más de la mitad (53.1%) de quienes se integraron al mercado laboral en ese periodo son trabajadoras.

Los sectores con mayor número de ocupados son Comercio, con 972,633 personas; Servicios profesionales, financieros y corporativos, con 883,422; y Servicios sociales, con 587,117.

No obstante, González Nicolás reconoció que aún persisten retos. Señaló que la mitad de la población ocupada carece de seguridad social y que 26.5% de los trabajadores exceden la jornada laboral legal de 48 horas semanales. “El crecimiento del empleo debe ir acompañado de beneficios sociales para que la formalización signifique una mejora real en la calidad de vida”, afirmó.

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo aseguró que mantiene como prioridades la vigilancia de los derechos laborales, la incorporación de más mujeres al empleo formal y el fortalecimiento de la empleabilidad mediante programas de capacitación, intermediación y vinculación con empleadores que ofrezcan condiciones dignas.

Como parte de esas acciones, la Agencia de Empleo Tecpantli Icpac atendió a más de 6,500 personas entre enero y agosto de este año, logrando una tasa de colocación laboral de 23% en empleos formales.